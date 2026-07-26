Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 serán el domingo 4 de octubre de 2026. En esa jornada se eligen autoridades regionales y municipales: gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores.
¿Cómo consultar con DNI si eres miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026?
A continuación, te dejo con el paso a paso para que puedas revisar con tu DNI si eres miembro de mesa para las elecciones regionales y municipales 2026 del próximo domingo 4 de octubre.
- Ingresa al portal de la ONPE: Abre tu navegador y visita www.onpe.gob.pe o accede directamente a AQUÍ consultaelectoral.onpe.gob.pe.
- Selecciona la consulta: Haz clic en la opción “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa” para iniciar el proceso.
- Introduce tu información: Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente y completa el código de verificación (captcha), si el sistema lo solicita.
- Realiza la búsqueda: Presiona el botón “Consultar” y espera unos instantes mientras la plataforma procesa tus datos.
- Consulta el resultado: En pantalla aparecerá la información sobre tu local de votación, la dirección donde deberás sufragar, el número de tu mesa de votación y si has sido designado como miembro de mesa titular o suplente.