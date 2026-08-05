El cobre está entrando a Estados Unidos al ritmo más rápido en al menos 12 años, mientras los operadores se adelantan a la decisión del presidente Donald Trump sobre posibles aranceles a las importaciones de cobre refinado.

Unas 200,000 toneladas métricas llegaron en julio, el mayor ingreso mensual registrado en los datos de transporte marítimo de IHS Markit, que se remontan a 2014. Alrededor de 110,860 toneladas están almacenadas en puertos de EE.UU. fuera del sistema de warrants de la Bolsa de Metales de Londres (LME).

Unas 200,000 toneladas métricas llegaron en julio, el mayor ingreso mensual registrado en los datos de transporte marítimo de IHS Markit, que se remontan a 2014. (Foto: GEC)

El mercado sigue de cerca esta acumulación de inventarios porque se ha producido a costa de las existencias en el resto del mundo. Las reservas en los almacenes de la LME fuera de EE.UU. han caído con fuerza este año, ya que los operadores han desviado metal hacia puertos estadounidenses para aprovechar los precios más altos.

Los envíos han seguido acelerándose pese a que el 30 de junio venció el plazo para que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, presentara recomendaciones sobre los aranceles. Productores, consumidores y operadores esperan que la Casa Blanca determine si ampliará los aranceles, hoy aplicados a productos de cobre semielaborados, al cobre sin procesar.

Mientras tanto, el cobre Comex en Nueva York sigue cotizando con una importante prima frente a la LME, manteniendo un arbitraje que incentiva los envíos hacia EE.UU.

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Los inventarios oficiales de Comex han aumentado más de un 40% este año hasta un récord, mientras que las reservas totales de cobre en EE.UU. se estiman ampliamente en más de 1 millón de toneladas métricas. La amenaza de aranceles está permitiendo a Estados Unidos acumular existencias de un metal considerado cada vez más estratégico para las redes eléctricas, la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y la defensa.

La Casa Blanca aún no ha indicado cuándo Trump decidirá sobre los aranceles al cobre refinado. Quienes apoyan la medida sostienen que impulsaría la inversión en minería y procesamiento dentro de EE.UU. Sus detractores, en cambio, advierten que elevaría los costos de los fabricantes que dependen del cobre importado y restaría competitividad a los productos fabricados en el país. El debate se suma a los aranceles del 50% ya vigentes sobre productos de cobre semielaborados y sus derivados.

Si Trump decide imponer aranceles al cobre sin procesar, es probable que se produzca una última ola de envíos antes de que entren en vigor. En cambio, si descarta la propuesta, los flujos comerciales podrían invertirse a medida que los operadores deshacen las posiciones acumuladas durante los últimos 18 meses.

La amenaza de aranceles ha dominado el mercado del cobre durante gran parte del último año y ha impulsado repetidamente los futuros en Nueva York por encima de los precios de Londres. En julio del año pasado, Trump ordenó a Lutnick estudiar si las importaciones de cobre refinado debían enfrentar aranceles graduales a partir del 15% desde enero de 2027.

El arbitraje entre Comex y la LME —la diferencia entre el contrato de cobre Comex del primer mes y el contrato al contado de la LME— promedió más de US$350 por tonelada métrica en julio, un nivel más que suficiente para atraer metal desde el extranjero.

Al mismo tiempo, el mercado de Londres muestra señales de tensión, con los contratos de corto plazo cotizando con una prima de unos US$65 sobre los futuros a tres meses, la mayor desde enero. Esa estructura de precios, conocida como backwardation, refleja una escasez de oferta en el corto plazo.