Hannan Metals dio un nuevo paso para avanzar con Previsto, su proyecto de oro y cobre ubicado en Huánuco. La minera estima obtener las autorizaciones necesarias durante el primer trimestre del 2027 para iniciar su primera campaña de perforación. ¿Qué contempla esta nueva etapa del proyecto?

En ese sentido, la empresa presentó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Amanecer ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem), principal certificación ambiental requerida para desarrollar actividades de perforación.

“La solicitud de autorización de perforación es la llave que abre las puertas a la perforación en Previsto”, afirmó Michael Hudson, director ejecutivo de Hannan Metals.

Previsto es considerado por Hannan Metals como el primer sistema epitermal alcalino de oro y cobre documentado en el Perú. (Foto: Hannan Minerals)

Hannan Metals alista primera campaña de perforación en Previsto

De obtener las autorizaciones previstas, la minera ejecutará una campaña inicial de 7,650 metros de perforación diamantina desde 18 plataformas, distribuidas entre los prospectos Previsto Central e Inca Garcilazo. Según la empresa, será la primera vez que podrá evaluar de manera sistemática múltiples objetivos prioritarios dentro del distrito mineralizado.

Las actividades se desarrollarán en dos zonas de trabajo que abarcan 361.4 hectáreas dentro del área de Previsto. Sin embargo, la superficie efectiva de intervención será de apenas 2.3 hectáreas, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental del programa de exploración.

El expediente ambiental también incorpora estudios de línea base elaborados por especialistas independientes, investigaciones arqueológicas para obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y procesos de participación ciudadana desarrollados en la comunidad de Nueva Palestina, donde —según la compañía— la población manifestó su respaldo al programa de exploración.

Vista general del Proyecto Previsto (DIA Amanecer). (Foto: Hannan Metals)

Previsto refuerzaz potencial como distrito de oro y cobre

Hannan Metals sostiene que Previsto corresponde al primer sistema epitermal alcalino de oro y cobre documentado en el Perú, una clase de yacimiento poco frecuente a nivel mundial que comparte características con distritos como Cripple Creek (Estados Unidos), Porgera (Papúa Nueva Guinea), Emperor y Tuvatu (Fiyi).

Como antecedente, Gestión informó en mayo que la compañía había duplicado el área de mineralización de oro de alta ley en Previsto Central tras una nueva campaña de muestreo, con resultados de hasta 11.2 gramos de oro por tonelada, reforzando la continuidad del sistema y su potencial de crecimiento en profundidad. Con ese avance, Hannan busca ahora dar el siguiente paso mediante la perforación para validar el potencial identificado en superficie.

El prospecto fue descubierto en 2021 durante un programa regional de exploración enfocado en sistemas de cobre y oro en ambientes de trasarco. Desde entonces, la compañía ha identificado un clúster mineralizado de aproximadamente 25 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, que comprende ocho objetivos de tipo pórfido y epitermal distribuidos entre los sectores Previsto y Belén.

Entre los resultados más recientes destacan muestras con leyes de hasta 33.1 gramos por tonelada de oro y 120 gramos por tonelada de plata en el sector Las Helenas, dentro de Previsto Central, resultados que —según la empresa— refuerzan el potencial geológico del proyecto de cara a futuras campañas de exploración.