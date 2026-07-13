Julio Hernández, gerente general de Atlas Copco para la Región Andina (Perú y Bolivia), detalló que la empresa opera en el país a través de cuatro áreas de negocio: Compressor Technique (compresores eléctricos estacionarios), Power Technique (equipos portátiles), Vacuum Technique (vacío) e Industrial Tools (herramientas de torque). De todas ellas, Compressor Technique representa cerca del 80% de las ventas locales y es, además, la unidad más grande del grupo a nivel mundial.

Dentro de esa unidad, el servicio postventa —bajo la marca CSO (Compressor Service Optimization)— concentra el mayor volumen de negocio. Y es ahí donde la minería manda: cerca del 60% de los ingresos por servicio provienen del sector minero, a través de contratos integrales de largo plazo en los que Atlas Copco asume el mantenimiento de los equipos en sitio.

“El foco es poderle entregar soluciones integrales a los clientes mineros en sitio (…) donde haya flota de Atlas Copco podamos ubicar servicio postventa para mantenimientos preventivos, predictivos y reparaciones mayores”, señaló a Gestión.

Julio Hernández, gerente general de Atlas Copco para la Región Andina (Perú y Bolivia)

Atlas Copco refuerza su red minera: taller en Arequipa y la mira en Moquegua

Un componente clave de esa propuesta es el monitoreo remoto. A través de su sistema Smartlink, basado en el Internet de las Cosas, la firma supervisa toda la flota desde un centro de control en Lima, mientras el cliente accede desde la nube a variables como el consumo energético, las alarmas del equipo o la fecha de su próximo mantenimiento.

“Tenemos un centro de control en Lima desde donde monitoreamos toda la flota, y el cliente desde la nube puede tener acceso en cualquier lugar del mundo a su flota de equipos que esté con nosotros”, explicó.

Atlas Copco ha crecido de forma sostenida en infraestructura local. En los últimos tres o cuatro años, su sede de Lima sumó más del 40% de espacio adicional en taller, almacenamiento, oficinas y sala de control, hasta alcanzar cerca de 9,500 m2. En el mismo período, la compañía casi duplicó su dotación de técnicos de servicio postventa.

La firma también abrió recientemente un taller de servicio postventa en Arequipa, con cerca de 1,000 m2 entre taller y área de capacitación, para acercarse a sus clientes mineros. En el corredor minero del sur atiende operaciones como Southern, Antapaccay y Las Bambas; fuera de él, Antamina, entre otras.

“Somos una empresa que piensa a largo plazo en el país (…) a diferencia de algunos importadores que solo traen el equipo y no tienen soporte postventa, nosotros estamos ampliando nuestra infraestructura”, afirmó el ejecutivo.

La expansión hacia Moquegua sigue en evaluación y podría concretarse en los próximos meses o el próximo año. “Por ser muy estratégico ese corredor minero del sur, estamos buscando implementar una fase para hacer mantenimiento a nuestros equipos en la sede de Moquegua”, detalló.

En la zona norte, la compañía ya tiene presencia mediante distribuidores y personal directo para atención comercial y de servicio.

Del aire industrial al oxígeno medicinal: la nueva apuesta de Atlas Copco

Entre las apuestas de crecimiento, Atlas Copco relanzó este año en Perú su división Medical Gas Solutions (MGS), orientada al entorno hospitalario: compresores, generadores de aire y oxígeno medicinal, y todo el sistema de transporte de gases dentro de clínicas y hospitales.

El relanzamiento se apoya en un plan de venta directa gestionado desde Chile.“Tenemos ya algunas unidades vendidas para hospitales y clínicas”, resaltó.

La compañía consolida además su línea Air and Gas Applications, que genera gases industriales en sitio —como el nitrógeno para el inflado de llantas de camiones mineros—, evitando el transporte del gas y la emisión asociada. A ello se suma su subdivisión de servicio post venta, Energy Optimization Services, y la línea Life Science (de MGS), de filtración para asegurar la inocuidad en alimentos y bebidas.

“El objetivo es que todos los productos nuevos o mejora de productos tengan un porcentaje de disminución de consumo de energía“, subrayó Hernández.

En innovación, la firma incorporó Inteligencia Artificial a Smartlink para mantenimientos predictivos que cruzan datos de todas las máquinas del mismo modelo a nivel global. Sus compresores de velocidad variable (VSD), logran hasta un 60% de ahorro energético frente a los equipos tradicionales al ajustarse a la demanda de la planta.

Su sede de Lima ya bordea los 9,500 m2 y abrió un taller de cerca de 1,000 m2 en Arequipa; evalúa expandirse a Moquegua.

Atlas Copco quiere hacer de Perú su mayor hub en Sudamérica hispana

Aunque la minería seguirá siendo su principal motor, Hernández identifica a la agroindustria —y en particular alimentos y bebidas— como el sector emergente con mayor potencial, impulsado por la creciente demanda de compresores libres de aceite, que eliminan el riesgo de contaminación del producto final. El aire comprimido, recordó, es transversal a prácticamente toda industria que requiera automatización: textil, farma, plástico, tratamiento de aguas u oil & gas.

“El aire comprimido se necesita prácticamente en todas las industrias que requieren automatización industrial (…) todas las que en la modernidad requieren la energía neumática como fuente de automatización de procesos”, apuntó Hernández.

El desempeño local ha elevado la importancia de Perú dentro del grupo. La meta, según el ejecutivo, es ambiciosa. “Nuestra visión es llegar a ser el customer center más grande para Atlas Copco en Sudamérica de habla hispana”, indicó.

Sobre el contexto electoral, Hernández reconoció que hubo cierta demora en la toma de decisiones durante el proceso, pero se mostró optimista: la compañía, dijo, apuesta al largo plazo y ha atravesado antes períodos difíciles del país.

Como parte de esa estrategia de acompañar al cliente, la firma impulsa Airplan, un modelo bajo el cual el cliente no compra el equipo sino el aire comprimido que consume: el activo sigue siendo de Atlas Copco, que se encarga de su gestión y mantenimiento, y el cliente paga una cuota mensual sin invertir CAPEX.

“El cliente se enfoca en su negocio y nosotros nos enfocamos en el aire comprimido (…) no tiene que invertir CAPEX, invierte OPEX mensualmente. Es un modelo que está teniendo un crecimiento en los últimos años”, comentó.

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Sostenibilidad: metas al 2030 y economía circular

La sostenibilidad forma parte de la estrategia del grupo. Atlas Copco integra el programa de reducción de huella de carbono del Ministerio del Ambiente (Minam), donde acumula tres de cuatro estrellas: un nivel que acredita que la empresa mide sus emisiones, fue auditada y comenzó a reducirlas.

A nivel global, el grupo se fijó al 2030 una reducción del 46% en los alcances 1 y 2 (emisiones directas) y del 28% en el alcance 3. En Perú, la meta es recortar un 10% del total de emisiones cada año.

Entre las acciones en curso figuran el reemplazo gradual de la flota de combustión por vehículos eléctricos e híbridos enchufables —actualmente cuenta con cuatro unidades eléctricas y cargadores propios— y el aprovechamiento del 100% de sus residuos bajo un esquema de economía circular.

“No nos vemos como una compañía que vende productos, sino como una que entrega soluciones a la medida del cliente, pensando en el largo plazo y dentro de la estrategia de sostenibilidad”, sostuvo Hernández.

Más datos sobre Atlas Copco.

Récord. Atlas Copco proyecta cerrar el año con un crecimiento por encima del doble dígito en Compressor Technique, su mayor unidad de negocio.

Atlas Copco proyecta cerrar el año con un crecimiento por encima del doble dígito en Compressor Technique, su mayor unidad de negocio. Minería. Cerca del 60% de los ingresos por servicio postventa provienen del sector minero, con clientes como Southern, Antapaccay, Las Bambas y Antamina.

Cerca del 60% de los ingresos por servicio postventa provienen del sector minero, con clientes como Southern, Antapaccay, Las Bambas y Antamina. Infraestructura. Su sede de Lima ya bordea los 9,500 m2 y abrió un taller de cerca de 1,000 m2 en Arequipa; evalúa expandirse a Moquegua.

Su sede de Lima ya bordea los 9,500 m2 y abrió un taller de cerca de 1,000 m2 en Arequipa; evalúa expandirse a Moquegua. Meta 2030. Reducción de 46% en emisiones de alcances 1 y 2, y de 28% en el alcance 3; a nivel local, recorte de 10% anual.