Atlas Copco proyecta cerrar el año con un crecimiento por encima del doble dígito en Compressor Technique, su mayor unidad de negocio. (Fotos: Atlas Copco)
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Edgar Velito
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Con 76 años de operación en el Perú —su primera base en América Latina—, Atlas Copco, multinacional sueca especializada en soluciones de aire comprimido, vacío y herramientas industriales, se encamina a cerrar un ejercicio récord en Compressor Technique, su mayor unidad de negocio a nivel global. La compañía proyecta un crecimiento por encima del doble dígito en esta área, apalancada en la recuperación de la venta de equipos de capital y en un servicio postventa que ya concentra el grueso de su facturación local.

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