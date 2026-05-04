Desde su ingreso en 2022, el grupo colombiano ha registrado un crecimiento sostenido en el mercado peruano. En este primer trimestre alcanzó un incremento de 30% en ventas, tras completar el primer año de operación de su planta industrial en Puente Piedra, adquirida en 2024.

“Perú es un país con una fuerte actividad avícola, tanto en la producción de huevos como de carne. En comparación con Colombia y otros países de la región, destaca por registrar un mayor consumo per cápita de pollo y huevo”, señaló a este diario.

En esa ventana ha identificado un mercado potencial para gallinas de postura (ponedoras), especialmente en Chincha, conocida como la principal zona productora de huevo del país y donde, según el ejecutivo, se concentra alrededor del 60% de la producción nacional.

“Se nos abre una oportunidad en las líneas de huevos y pollos; además, el mercado de gallos de pelea también ha resultado interesante. Todas estas líneas han mostrado un buen crecimiento”, destacó.

Actualmente, la empresa cuenta con un mix de clientes que incluye distribuidores y mayoristas —quienes abastecen al pequeño y mediano productor—, así como clientes industriales, a los que atiende de manera directa. “Tenemos presencia a nivel nacional, concentrados por ahora en el segmento agropecuario e industrial”, comentó.

Andrés Calvo, gerente general de Italcol del Perú.

Italcol crece en Perú: produce 80% de su portafolio y planea expansión

A nivel regional, Italcol opera en Colombia (casa matriz), Ecuador y Panamá, con un portafolio de ocho líneas y más de 50 productos. En Perú, ya producen la línea de avicultura, porcicultura, cuyes, conejos y pavos.

“Desde febrero del año pasado iniciamos la producción a plena capacidad. Ya cumplimos un año elaborando en Perú la mayoría de las líneas de la compañía, que representan alrededor del 80% de nuestro portafolio”, indicó el ejecutivo.

Sobre sus proyecciones, la empresa apunta a una producción anual de 12,000 toneladas (1,000 mensuales); actualmente alcanza unas 800 toneladas. Para ello, no descarta ampliar su planta, sujeto al crecimiento de la demanda. “Aún tenemos líneas pendientes; estamos a la espera de contar con el espacio necesario para producir alimento para ganadería, acuicultura y mascotas”, adelantó.

Entre sus planes figura el ingreso al segmento de alimentos para animales de compañía, un mercado en crecimiento en Lima, donde, según sus estimaciones, el 74% de los hogares destina entre S/ 100 y S/ 400 mensuales a estos productos.

“La línea de mascotas cada día cobra mayor relevancia dentro del entorno familiar y del hogar. Se les brinda más atención, cariño y mejor alimentación a los animales. En ese sentido, existe una oportunidad importante en este nicho de mercado”, comentó.

Por ahora, no tienen una fecha definida para introducir esta línea, ya que continúan evaluando el comportamiento del mercado antes de su lanzamiento.

Más datos sobre Italcol

Fundación. Italcol nació en 1970 por Sebastiano Carbone en Bogotá, Colombia. El nombre de la compañía proviene de la combinación de las iniciales de “Italia” y “Colombia”, reflejando los países de origen de los socios fundadores.

Italcol nació en 1970 por Sebastiano Carbone en Bogotá, Colombia. El nombre de la compañía proviene de la combinación de las iniciales de “Italia” y “Colombia”, reflejando los países de origen de los socios fundadores. Presencia. A la fecha la empresa colombiana tiene 13,000 empleados con presencia en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

A la fecha la empresa colombiana tiene 13,000 empleados con presencia en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Nuevo segmento. En 2004, la compañía incursiona en la producción de alimento para mascotas y se convierte en uno de los principales líderes del mercado en Colombia.

En 2004, la compañía incursiona en la producción de alimento para mascotas y se convierte en uno de los principales líderes del mercado en Colombia. Ingreso a Perú. En 2022, la compañía ingresó al mercado peruano con creación de su razón social Italcol del Perú, luego dos años más tarde adquiere una planta en Puente Piedra. Actualmente, el 97% de sus colaboradores son peruanos.