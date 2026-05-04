En 2022, la compañía ingresó al mercado peruano con creación de su razón social Italcol del Perú, luego dos años más tarde adquiere una planta en Puente Piedra. (Foto: Difusión)
En 2022, la compañía ingresó al mercado peruano con creación de su razón social Italcol del Perú, luego dos años más tarde adquiere una planta en Puente Piedra. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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La compañía colombiana de alimentos para animales, Italcol, produce en el Perú la mayor parte de su portafolio desde su planta en Puente Piedra. En conversación con Gestión, el gerente general de la compañía en Perú, Andrés Calvo, señaló que la empresa familiar de origen ítalo-colombiano evalúa la incorporación de nuevas líneas de producción y posibles ampliaciones de capacidad en función de la demanda y del desarrollo del mercado local.

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