Si bien las categorías en las que participa la empresa —principalmente envases para lácteos y bebidas a base de frutas— no han mostrado un crecimiento significativo que, por sí solo, impulse los resultados, el ejecutivo afirmó que el desempeño positivo de Tetra Pak en 2025 ha estado vinculado principalmente con el desarrollo y lanzamiento de nuevos proyectos.

En ese sentido, indicó que el impulso actual de la industria no proviene tanto del comportamiento de las categorías, sino de la mejora en los envases y, sobre todo, del fortalecimiento de la distribución, con proyectos desarrollados en el norte, el sur y distintas regiones del país. Esta estrategia, basada en el trabajo conjunto con los clientes, ha sido clave para alcanzar un crecimiento cercano al 5%.

Al detallar los proyectos más relevantes ejecutados en los últimos 12 meses, precisó que la empresa ha incorporado e instalado equipos para algunas de sus principales cuentas en distintas zonas del país. Dichas inversiones han contribuido tanto al crecimiento de Tetra Pak en la categoría láctea como en bebidas a base de frutas.

En concreto, la empresa se enfocó en la presentación de nuevos equipos, la modernización de instalaciones existentes y la puesta en marcha de líneas tanto en Lima y fuera de la capital . Estos equipos están orientados al llenado de productos, pues la compañía instala sistemas de llenado y, posteriormente, provee los envases y los servicios necesarios para que dichas líneas operen en óptimas condiciones.

Durante los últimos 12 meses, Tetra Pak incorporó nuevos equipos, modernizó instalaciones y puso en marcha líneas de llenado dentro y fuera de Lima. Foto: Tetra Pak.

Los planes de Tetra Pak en 2026: nuevos productos

De cara al 2026, Pérez señaló que este nuevo año estará marcado por el proceso electoral para la elección de presidente y congresistas. No obstante, afirmó que la compañía mantiene el impulso logrado en 2025.

Así, reconoció que las elecciones pueden generar cierto ruido o temor en la inversión, lo que podría llevar a que algunos proyectos se dilaten o incluso se cancelen. Sin embargo, la expectativa de Tetra Pak es sostener el crecimiento apoyándose en los proyectos ya planificados con sus clientes.

Bajo este escenario, indicó que el 2026 se perfila como un año interesante, con la presentación de nuevos formatos en las dos categorías en las que participa la empresa: lácteos y bebidas . Añadió que, siempre que no se presente un contexto electoral especialmente complejo, el próximo año debería ser también un muy buen año para la compañía.

Los lanzamientos estarán orientados a ofrecer mayor versatilidad al consumidor (envases pensados para facilitar el momento de servir).

Si bien aún es difícil precisar una cifra exacta, adelantó que la empresa apunta a introducir entre tres y cuatro nuevos formatos de envases en 2026 , tanto en presentaciones familiares como en formatos de porción individual. “Tenemos una cartera de productos que se lanzará en esos formatos”, comentó, destacando la apuesta por ampliar la oferta y adaptarse a distintas necesidades de consumo.

Las soluciones de procesamiento de Tetra Pak

Más allá de los envases de cartón, el ejecutivo recordó que Tetra Pak también dispone de soluciones de procesamiento, es decir, las máquinas que permiten producir alimentos. En este segmento, por ejemplo, cuentan con equipos para la elaboración de helados.

Actualmente, señaló, una gran mayoría de los helados que se consumen en el Perú se producen con otros tipos de equipos. En ese contexto, la compañía ve una oportunidad para ampliar su oferta en esta categoría y ya viene trabajando para lograrlo. Si bien Tetra Pak también cuenta con soluciones de envasado para helados, este desarrollo aún no se ha desplegado plenamente en el país.

En líneas generales, destacó que la empresa tiene una presencia sólida en el segmento de equipos de procesamiento en el Perú y trabaja con las principales marcas comerciales de helados.

Respecto al desempeño del área de Processing (maquinaria para alimentos), mencionó que 2025 ha sido también un muy buen año con un crecimiento de un dígito, impulsado por la colocación de equipos tanto en las categorías tradicionales —lácteos y bebidas de frutas— como en otros segmentos de alimentos que no suelen asociarse directamente con la marca.

Incluso, resaltó que el desempeño del Perú en la venta de equipos de proceso ha sido uno de los más destacados dentro de la región andina.

Otro segmento donde la compañía viene avanzando es relacionado con bebidas de origen vegetal. El ejecutivo destacó que se trata de un mercado en crecimiento, con márgenes atractivos y precios superiores a los de los productos lácteos tradicionales. En este segmento, Tetra Pak participa con envases, equipos de proceso y máquinas llenadoras , y actualmente la mayor parte de estas bebidas se comercializa en sus envases.

Bajo tal escenario, la compañía espera mantener un crecimiento de un dígito en 2026 en su operación total, aunque el resultado dependerá en gran medida del contexto político.

Tetra Pak apuesta por introducir en el Perú su envase Recart, una solución de cartón para alimentos sólidos que combina practicidad y perfil medioambiental. Foto: Tetra Pak.

Envases para alimentos no líquidos: Tetra Pak Recart

En el ámbito de la innovación, el representante de la compañía mencionó el desarrollo de Tetra Pak Recart, un envase de cartón que ha sido diseñado específicamente para alimentos no líquidos. Es el primer envase de cartón retortable, es decir, apto para envasar alimentos sólidos y conservas .

Dicha tecnología fue desarrollada por Tetra Pak hace aproximadamente 15 años. Durante ese tiempo, la compañía ha perfeccionado tanto la tecnología como el modelo de negocio, y actualmente viene desplegando esta solución a nivel regional y global, con resultados positivos en mercados como Brasil, Argentina y Chile.

De cara a 2026, la empresa se encuentra en conversaciones con compañías locales y de la región andina para instalar una base productiva que permita atender al mercado peruano y regional para el desarrollo de Tetra Pak Recart . El objetivo, dijo, es concretar al menos una instalación en 2026, que sirva como plataforma para el lanzamiento de productos ese mismo año o a inicios de 2027.

“Si bien esta tecnología aún no está presente en el Perú, en Chile, por ejemplo, más del 45% de los productos vegetales en conserva se comercializa en envases Tetra Pak Recart, mientras que en Argentina cerca del 48% de las arvejas en conserva utiliza este formato”, mencionó.

En concreto, Tetra Pak apunta a dos estrategias para el desarrollo de Tetra Pak Recart en Perú . La primera consiste en que un cliente adopte la tecnología y ofrezca servicios de maquila a terceros; y la segunda, en que un cliente grande la utilice de forma exclusiva para sus propios productos, como ocurre en algunos casos en Chile. “Tanto en Perú como otros países de la región, como Ecuador y Colombia, estamos en conversaciones para identificar clientes interesados”, reiteró.