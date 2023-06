¿Ley con letra muerta? A más de un año y medio los esfuerzos por luchar contra el contrabando que impacta el ambiente no han sido suficientes. Los envases de poliestileno expandido (tecnopor) ingresan ilegalmente por la frontera norte con Ecuador, centro-Este (Brasil), y sur (Bolivia) . Un ejemplo: el pasado 21 de junio, en Chiclayo, la policía incautó 3 mil unidades de platos de tecnopor de procedencia ecuatoriana.

Aunque el Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), calcula que ingresan al territorio nacional entre 80 y 100 millones de unidades ilegalmente al mes. Esto representa prácticamente el 50% de la demanda nacional (entre 200 y 250 millones de unidades al mes, generado por negocios pequeños de comida y ambulantes que suman cerca de 200,000 familias).

Previo a que la ley entrara en vigencia, las fábricas de envases de tecnopor -unas cinco, entre ellos Pamolsa- empezaron a apagar sus viejas máquinas y reemplazarlas por nuevas para sustituir el poliestileno por cartón y otros insumos biodegradables. “Esos primeros meses (primer trimestre del 2022) empezó a producirse los nuevos empaques a grandes volúmenes pero solo duró un tiempo. Luego, casi el 50% del stock comenzó a quedarse en las plantas debido, en parte, al avance del contrabando”, detalló Eduardo Del Campo, presidente del Comité de la SNI.

Otra parte de la demanda, al menos un 20%, lo está cubriendo la importación de empaques biodegradables. Según datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), dicha importación de envases y recipientes biodegradables sumó más de US$ 24.7 millones en el 2022, un crecimiento de 176% respecto al 2021 (ver cuadro).

Fuente: IDEX Cámara de Comercio de Lima

Pero no solo existiría el contrabando de envases de otros países. La SNI no descarta que algunas fábricas pequeñas en Perú continúen elaborando envases para exportar -no está prohibido- y luego reingresen al país (contrabando inverso) .

¿Permitir el comercio de envases de tecnopor?

Para un panorama complicado, dos propuestas han lanzado los gremios. La SNI presentó junto al Ministerio del Ambiente -ente rector en material ambiental y de la Ley de Plásticos de Un solo uso- una plataforma que permitirá registrar denuncias de los lugares y marcas que siguen expendiendo envases de ‘tecnopor’ en Lima y provincias, además de las iniciativas de las empresas por sustituirlas, en el marco de su campaña ‘Perú 0 tecnopor’.

Pero, para Eduardo Farah, presidente de la Asociación Peruana de la Industria Plástica (Apiplast), “la solución es más práctica”. En diálogo con Gestión, comentó que “se debería volver a permitir la comercialización pero bajo cierto límite de unidades y con la aplicación de un impuesto tal como pasa con las bolsas plásticas”. Farah afirmó que podrían volver a apoyar un proyecto de ley que vaya en ese sentido.

“Somos el único país de la región andina que ha prohibido el uso de tecnopor y el resto sigue produciendo y vendiendo al Perú sin pagar impuestos. Y la gente sigue comprando porque es económicamente más barato”, anotó. Las entidades a cargo de fiscalizar, desde la OEFA, Sunat y Municipalidades, tampoco han “cumplido con su misión”.

País ¿Permite envases de tecnopor? Perú Está prohibido su comercialización y fabricación desde diciembre del 2021 Chile La meta al 2024 es alcanzar la prohibición total de productos plásticos de un solo uso. A la fecha, solo está prohibido que los locales de comida entreguen envase de tecnopor. Colombia Cuenta con Ley de Plásticos de un solo uso. Principalmente se trata de eliminar al 2024 productos hechos con polietileno, poliestireno y polipropileno, siempre que no sean para múltiples usos. Ecuador También cuenta con una ley de plásticos vigente desde diciembre del 2021 aunque no incluye específicamente el uso de envases de tecnopor.

Si bien Apliplast señala que las empresas a las que representan cambiaron el tecnopor (que puede tardar en degradarse 1,000 años) por la fabricación de envases de cartón al 100%; el comité de Plásticos de la SNI comentó que sus agremiadas han utilizado como sustitutos el PET y el polietireno de alto impacto, “materiales 100% reciclables”.

¿Algún día dejaremos de ver tecnopor en Perú? La respuesta es negativa, pues la ley no prohíbe la fabricación del polietireno expandido para su uso como planchas en la cadena logística o el sector construcción. No obstante, la SNI indica que existen estudios en fase de prueba para reemplazar este material, ligero pero resistente, en el futuro.

Evitar toneladas de residuos. A partir de julio de 2021 se prohibirán en la UE varios tipos de envases desechables. A cambio se deben de usar recipientes reutilizables. Un método sencillo para evitar a diario toneladas de residuos.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.