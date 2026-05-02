Gianmarco Ynaba, country manager de Mandü en Perú, recordó que la firma nació hace aproximadamente una década en el país y que en 2022 fue adquirida por Visma, un actor de peso en el mercado europeo. “Visma llega a competir con empresas que facturan miles de millones de dólares a nivel global. De hecho, registra ingresos por unos 3,000 millones de euros y márgenes de entre 30% y 35%. Eso nos brinda respaldo en inversión y estabilidad”, explicó.

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La operación, incluso, validó el potencial del mercado local. “Para nosotros, como empresa peruana, es un orgullo que un grupo como Visma haya apostado por Mandü. Reconoce tanto el crecimiento del país como lo que hemos construido como marca en la región”, afirmó.

Visma opera como un holding enfocado en tecnología bajo el modelo SaaS (software como servicio), con una estrategia de expansión basada en adquisiciones. “Visma se dedica a lo mismo que nosotros: soluciones tecnológicas bajo un esquema de suscripción. Parte de su crecimiento pasa por adquirir compañías que le permitan ganar presencia en distintos mercados, y Perú fue uno de ellos”, precisó.

Mandü apuesta por un enfoque centrado en el cliente y una fuerte inversión en tecnología para sostener su crecimiento. Foto: Mandü

Lo que se proyecta para 2026 en Perú

En Perú, Mandü prevé retomar su ritmo habitual de crecimiento tras un año marcado por la expansión regional. “Nosotros, como Mandü, siendo un HCM peruana (plataforma tecnológica que centraliza y automatiza funciones de recursos humanos) ya consolidado en el país, tenemos un reto importante este año: la consolidación regional . A nivel local, ese proceso lo hemos trabajado durante los últimos diez años, pero en 2025 dimos un paso importante en Latinoamérica”, argumentó.

En ese sentido, refirió que la compañía dejó de ser exclusivamente local. “Hoy Mandü ya no es solo una empresa peruana, sino que opera a nivel regional, principalmente en mercados como Perú y Argentina”, precisó. Este salto, sin embargo, elevó significativamente la base de comparación. “Nuestro crecimiento fue casi siete veces el tamaño de la compañía el año pasado, impulsado por la expansión regional. Es difícil repetir ese nivel, pero sí apuntamos a mantener un crecimiento de doble dígito, que es el ritmo que hemos sostenido históricamente”, refirió.

Más allá del efecto extraordinario de 2025, la expectativa para 2026 se alinea con un escenario más estable. “Si lo comparamos con un año típico de operación, como 2024, proyectamos un crecimiento de entre 15% y 20% . Ese es el rango en el que solemos movernos para asegurar una adopción sostenible en el mercado peruano”, afirmó.

Para lograr este crecimiento en el mercado local, la firma ha decidido enfocarse, en particular, en organizaciones de gran escala, donde la gestión de personas se vuelve más compleja. En particular, la compañía ha ganado presencia en sectores con operaciones descentralizadas, como minería, pesca y energía . “Son industrias donde el componente geográfico es un desafío. La tecnología permite conectar con colaboradores en zonas remotas, y ahí nos hemos posicionado como un referente, especialmente en minería”, precisó.

Adicionalmente, la organización ha puesto el foco en empresas que atraviesan procesos de modernización digital , en particular aquellas con plantillas de entre 400 y 1,000 trabajadores que migran hacia estructuras más corporativas. “Muchas se encuentran en una etapa intermedia: con algunos procesos digitalizados, otros aún manuales o gestionados en múltiples plataformas. Ahí es donde Mandü entra con una solución integral, que centraliza la gestión, permite cruzar datos y facilita la toma de decisiones”, señaló.

En cuanto a la competencia, el empresario reconoció que el mercado de HR Tech se ha diversificado. “Antes éramos muy pocos; ahora cada jugador ofrece propuestas diferenciadas según el segmento”, comentó. Así, para destacar en este entorno, la estrategia de Mandü se apoya en tres pilares. El primero es un enfoque centrado en el cliente. “Somos una empresa customer centric: ponemos al cliente en el centro de todas nuestras decisiones”, dijo.

El segundo es contar con el respaldo del Grupo Visma. “Esto les da a nuestros clientes tranquilidad y confianza. Hablamos de una compañía con visión de largo plazo, enfocada en inversión y desarrollo tecnológico constante”, sostuvo. Y el tercero es la fuerte apuesta por innovación. “ Invertimos entre el 45% y 50% de nuestros ingresos en desarrollo de producto y tecnología . En un entorno donde las necesidades cambian rápidamente, quedarse estático no es una opción”, subrayó.

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Gianmarco Ynaba, country manager de Mandü en Perú, destaca el respaldo de Visma y el potencial del mercado local. Foto: Mandü

¿Va por un tercer mercado?

Aunque Mandü ya tiene presencia en dos mercados de la región (Perú y Argentina), la entidad ha decidido pausar, por ahora, una mayor expansión geográfica . “En 2025 dimos el paso hacia la regionalización. Hoy, nuestra prioridad para este año y el siguiente es consolidar y darle robustez a esa presencia, antes de pensar en nuevos mercados”, anotó su vocero.

No obstante, recordó que el crecimiento fuera de estos países seguirá siendo liderado por su matriz. “Visma, como grupo, es quien impulsa la expansión hacia otros mercados. Tiene presencia en Europa y Latinoamérica, y continúa creciendo mediante adquisiciones, lo que también nos permite incorporar mejores prácticas”, expresó.

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La cabeza de esta HR Tech también enfatizó el amplio margen de crecimiento que aún tiene el mercado local. “ En Perú hay alrededor de 5 millones de trabajadores formales, y hoy llegamos a cerca de 700,000 usuarios . Además, ocho de cada diez empresas están en proceso de transición digital, lo que evidencia el espacio que aún existe para crecer”, aseveró.

En cuanto a sectores, la hoja de ruta de esta HR Tech apunta a industrias con alta complejidad operativa. “Nuestra mayor oportunidad está en atender sectores exigentes en términos de nómina y gestión de personas, donde nuestro producto tiene una ventaja competitiva”, dijo. Por ello, Mandü buscará profundizar su presencia en rubros como minería, pesca, construcción y agroindustria.