La HR Tech del Grupo Visma busca consolidarse en sectores como minería, pesca y energía, donde la gestión de personal es más compleja. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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El mercado de proveedores de software para la gestión de recursos humanos avanza a un ritmo moderado. Entre los actores más visibles destaca la chilena Buk, aunque no es el único. En ese escenario, el Grupo Visma —multinacional noruega especializada en soluciones en la nube para automatizar y digitalizar procesos empresariales, especialmente en finanzas, contabilidad y RR. HH.— adquirió hace cuatro años a la peruana Mandü, con el objetivo de consolidar su presencia en este segmento. Para este año, la compañía se ha propuesto alcanzar un crecimiento de doble dígito. ¿Cómo planea lograrlo?

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