No obstante, en los últimos años, cambios regulatorios y nuevas dinámicas del mercado comienzan a abrir espacio para su expansión hacia nuevos sectores y empresas de menor tamaño.

Anteriormente, esta actividad estaba concentrada en segmentos corporativos y permitía financiar activos productivos, sin embargo, se han ido incorporando nuevos bienes al portafolio como equipos médicos, sostuvo José Antonio Aguirre, managinh director de The Alta Group.

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“Hoy estamos viendo cómo activos tecnológicos, como drones, comienzan a integrarse al financiamiento. Esto permite llegar a más sectores económicos y diversificar el crédito”, indicó.

Analistas refieren que el financiamiento se destina, por ejemplo, a tecnología de monitoreo, vigilancia, analítica de datos, riego automatizado, entre otros. Y, en el campo médico no solo se enfoca en equipos estéticos sino también oftalmológicos.

Mercado

Según Aguirre, el ecosistema de financiamiento de activos mediante arrendamiento financiero en el país está conformado por 10 entidades bancarias y 45 empresas de leasing no bancarias, que en conjunto administran un portafolio de alrededor de US$ 4,200 millones. No obstante, el grueso del monto gestionado está en el sistema bancario.

Actualmente, existen cerca de 17,000 contratos vigentes que involucran unos 20,000 activos, lo que evidencia la relevancia creciente de este mercado dentro del sistema financiero, detalló durante su participación en en un panel sobre el primer año de implementación del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM).

Menos costo

En el marco del evento, Aguirre destacó el impacto del sistema de base de datos -de garantías- implementado por Sunarp.

“Antes, el financiamiento de activos estaba muy concentrado en la banca corporativa. Hoy se abre una oportunidad para pymes, mypes e incluso profesionales independientes, como médicos, ingenieros o especialistas que requieren equipamiento para su actividad”, explicó.

En el plano operativo, el ejecutivo subrayó mejoras en la eficiencia del sistema. La digitalización de procesos, la reducción de costos de formalización y una mayor agilidad en la constitución de garantías han mejorado la experiencia del cliente al momento de acceder a financiamiento, expresó.

Estos avances, añadió, podrían trasladarse progresivamente a los modelos de pricing de las entidades financieras, con potencial impacto en el costo del crédito.

Oportunidades

Aguirre resaltó también que, más allá de financiar la adquisición de activos, existe un espacio importante para monetizar los bienes que ya poseen las empresas.

“Los empresarios tienen activos en sus balances y necesidades de liquidez. El financiamiento basado en activos es una herramienta muy potente para liberar ese valor”, sostuvo.

22 de junio del 2010. Hace 15 años. Créditos vehiculares se disputan clientes del segmento C.

Reducción de costos en constitución de garantías

Alberto Morisaki, gerente de estudios económicos de la Asociación Automotriz del Perú, señaló durante el evento que en su sector la adopción del sistema informativo de garantías es prácticamente total.

“Ha permitido reducir de forma significativa los costos de constitución de garantías, pasando de montos de hasta S/400 a apenas S/4”, resaltó.

Este cambio ha facilitado el acceso al crédito a más personas, dijo. Durante el último año se otorgaron 47,500 créditos vehiculares, un 20% más que en el periodo previo. “Muchos de estos financiamientos están ligados a actividades productivas, como transporte o emprendimientos”, indicó.