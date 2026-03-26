Portafolio. Existen cerca de 17,000 contratos vigentes que involucran unos 20,000 activos.
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La penetración del arrendamiento financiero -denominado también leasing- en el país sigue siendo limitada, a pesar del potencial que tiene para impulsar la inversión empresarial y facilitar el acceso a activos sin requerir grandes desembolsos iniciales.

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