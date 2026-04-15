Limeños tienen predilección por la crianza de perros y gatos. (Foto: Istock)
Limeños tienen predilección por la crianza de perros y gatos. (Foto: Istock)
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Mayumi García
mailMayumi García

La penetración de los animales de compañía como un miembro más dentro del hogar es una situación que viene calando fuertemente en las costumbres de los peruanos. De hecho, según un estudio de Clientes Anónimos, solo en Lima, uno de cada dos hogares cuenta con una mascota, principalmente, perros o gatos u ambos, cuya manutención traza un egreso económico mensual, la preponderancia de ciertos servicios, la dinamización de algunos canales de compra, entre otros aspectos.

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