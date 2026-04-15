En concreto, el análisis indica que entre los limeños que hoy poseen una mascota, un 74% gasta entre S/ 100 y S/ 400 mensual; especialmente, aquellos que viven en Lima Norte, Lima Este y Lima Centro, y con edades entre 25 a 44 años, quienes son los que concentran la crianza de animales de compañía.

“En esta edad hablamos de una etapa de consolidación del hogar (formación de familia, estabilidad económica y emocional), lo que incrementa la adopción de mascotas como parte del núcleo familiar. Asimismo, un mayor gasto en Lima Centro evidencia un consumo más diversificado, igual que en Lima Norte, que en conclusión manifiesta un desarrollo del mercado en estas zonas”, sostuvo Jairo Ortiz, jefe de Proyectos y Operaciones de Clientes Anónimos.

Los desembolsos en mascotas se orientan fuertemente a alimentación (85%), seguido de atenciones veterinarias y medicamentos (12%), y de servicios y accesorios (3%). Esto demuestra que el mercado está enfocado en necesidades básicas, principalmente, en alimentación, mientras que los gastos en veterinarias se percibe como un egreso ocasional o reactivo y no recurrente.

“No obstante, por zonas la dinámica de compra se intensifica; por ejemplo, Lima Norte (93%) y Lima Sur (92%) muestran una mayor concentración del gasto en alimentos, mientras que en Lima Centro se observa una ligera diversificación, con un 25% destinado a veterinaria y medicamentos, el nivel más alto para esta categoría a nivel de Lima”, replicó Ortiz.

Incremento de gasto

En otro momento, el ejecutivo de Clientes Anónimos manifestó que el gasto en mascotas crece de forma sostenida en Lima, consolidando a este rubro como una prioridad dentro del presupuesto del hogar. Así, un 53% de propietarios de animales de compañía indica que su desembolso se ha incrementado en el último año, siendo que solo un 45% afirma que su compra se ha mantenido.

“Esto se debe por una oferta disponible (tiendas especializadas, veterinarias), accesibilidad que está relacionado con la cercanía de canales, el desarrollo del mercado en la zona, la edad de los integrantes del hogar, pues el incremento del gasto es más evidente en adultos de 35 a 54 años, siendo una tendencia que sugiere que, a medida de que las familias se consolidan, también aumenta la inversión en el bienestar de las mascotas”, explicó el vocero.

Bajo esa realidad, el especialista refirió que hay una interesante oportunidad de crecer con el ticket de gasto en propietarios de mascotas que se sitúan en Lima Este; en tanto, en criadores de Lima Norte y Lima Sur, al ser importantes en la compra de alimentos, exhibenn potencial para diversificar desembolsos. Además, en lo que corresponde a Lima Centro, el espacio es relevante para el avance de servicios premium.

Canales de compra

Respecto a los canales de compra, las bodegas y tiendas especializadas encabezan las preferencias con un 36% y 32%, respecitivamente; consolidándose como los principales puntos de abastecimiento. Detrás se ubican los supermercados, con un 22% y las veterinarias que abarcan el 10% de las compras.

“El consumidor valora de las bodegas la cercanía y accesibilidad para una compra frecuente y rápida, sobretodo, de alimentos. Las veterinarias son un canal más ocasional y asociado a necesidades específicas”, precisó.

Sin embargo, Ortiz señaló que entre los consumidores es preponderante rescatar que hay un grupo de 18 a 24 años que muestra un comportamiento más distribuido entre canales, con participación en supermercados (33%), bodegas (29%) y tiendas especializadas (25%). “Los jóvenes son consumidores más exploradores y multicanal, lo que demuestra la importancia de una estrategia omnicanal para captar este segmento”, agregó.

Por ubicación, en distritos de Lima Centro y Lima Este hay una fuerte preferencia por tiendas especializadas y, por el contrario, en Lima Sur y Lima Norte hay inclinación por las bodegas, lo que refuerza la participación del canal tradicional en estas áreas.

“Quizá sea necesario que en Lima Norte, donde hay mayor predominancia de bodegas haya un mayor desarrollo del canal especializado, como en Lima Centro o Este”, finalizó Ortiz.

Ficha técnica

Muestra: 403 personas (hombres y mujeres).

403 personas (hombres y mujeres). Edad: 18 a 65 años.

18 a 65 años. Margen de error: ± 4.88%.

± 4.88%. Nivel de confianza: 95%.

95%. Tipo de muestreo: Cuantitativo–descriptivo.

Cuantitativo–descriptivo. Método de muestreo: Encuesta presencial por interceptación.

Encuesta presencial por interceptación. Instrumento: Cuestionario estructurado online.

Cuestionario estructurado online. Puntos de muestreo: Corredor rojo - Jockey Plaza; corredor rojo - Universitaria; Línea 1 - Angamos; Línea 1 - Bayóvar; Línea 1 - Gamarra; Línea 1 - Villa El Salvador; Metropolitano - Centro Cívico; Metropolitano - Javier Prado; Metropolitano - Matellini; Metropolitano - Naranjal.

Corredor rojo - Jockey Plaza; corredor rojo - Universitaria; Línea 1 - Angamos; Línea 1 - Bayóvar; Línea 1 - Gamarra; Línea 1 - Villa El Salvador; Metropolitano - Centro Cívico; Metropolitano - Javier Prado; Metropolitano - Matellini; Metropolitano - Naranjal. Fecha: Del 26 al 31 de enero de 2026.