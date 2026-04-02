Exportaciones pesqueras. (Foto: GEC)
Exportaciones pesqueras. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los envíos de pesca para consumo humano directo, en enero del 2026, sumaron US$ 167 millones, lo que presentó un crecimiento de 125.1% respecto al mismo mes del 2025 (US$ 74.2 millones), impulsado por el notable desempeño de la pota, que registró un alza de 1,083.7%, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este recurso alcanzó los US$ 69.2 millones. –, y la mejora de los precios promedio.

Le siguieron el perico con US$ 22.9 millones (296.7%), sobre todo en su presentación congelada, las ovas de pez volador con US$ 20.6 millones (11.4%), los langostinos con US$ 15.8 millones (18.2%) y las conchas de abanico con US$ 13.4 millones (52%).

LEA TAMBIÉN: Autorizan el inicio de primera temporada de pesca de anchoveta para zona Norte-Centro

Completaron el ranking el atún (US$ 11.3 millones) despachado en conserva y congelado; la anchoveta (US$ 2.5 millones), que cayó -42.3%; el jurel (US$ 2 millones) y la trucha (US$ 1.9 millón), entre otros.

Los principales destinos de la pesca no tradicional y la acuicultura fueron China (US$ 41.8 millones), con un crecimiento de 206.2% y una participación del 25.1% del total exportado. Le siguieron EE.UU. (US$ 35 millones), Corea del Sur (US$ 16.6 millones), España (US$ 15.6 millones) y Japón (US$ 7.8 millones).

Aporte del sector

En cuanto al impacto en el empleo, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, en enero del 2026 la pesca y la acuicultura generaron 64,334 puestos de trabajo directos, lo que representó un incremento de 3.3% respecto al mismo mes del año anterior.

A fin de fortalecer la competitividad y sostenibilidad de esta cadena, la gerenta de Servicios e Industrias Extractivas de ADEX, Lucía Rodríguez Zunino, señaló que una de sus prioridades es impulsar la aprobación del Proyecto de Ley Nº 11738/2024-CR, el cual extiende hasta el 2040 el beneficio tributario del 15% del Impuesto a la Renta para la acuicultura, promoviendo la reinversión en tecnología, modernización, genética y generación de empleo formal.

“Mediante un trabajo coordinado con entidades públicas y privadas, incluidas las Oficinas Comerciales en el Exterior, promovemos propuestas técnicas que buscan mejorar la regulación y la predictibilidad de los procesos de fiscalización, así como impulsar la innovación productiva y el acceso más eficiente a mercados internacionales”, indicó.

Asimismo, agregó que se trabaja en el fortalecimiento de la trazabilidad, certificaciones sanitarias, sostenibilidad y la articulación con la acuicultura amazónica como eje de diversificación productiva.

TE PUEDE INTERESAR

El Niño Costero en Perú: esto le costó a la pesca y agro cada “aparición” del fenómeno
EE.UU. reclama a Perú por permitir pesca china en su mar, ¿qué responde Produce?
¿Pesca “teme” a El Niño Costero?: Produce adelanta decisión clave en abril

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.