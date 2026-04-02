Los envíos de pesca para consumo humano directo, en enero del 2026, sumaron US$ 167 millones, lo que presentó un crecimiento de 125.1% respecto al mismo mes del 2025 (US$ 74.2 millones), impulsado por el notable desempeño de la pota, que registró un alza de 1,083.7%, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este recurso alcanzó los US$ 69.2 millones. Su comportamiento positivo respondió a una mayor disponibilidad tras la recuperación de las condiciones oceanográficas, una sólida demanda en los mercados internacionales –particularmente en Asia–, y la mejora de los precios promedio.

Le siguieron el perico con US$ 22.9 millones (296.7%), sobre todo en su presentación congelada, las ovas de pez volador con US$ 20.6 millones (11.4%), los langostinos con US$ 15.8 millones (18.2%) y las conchas de abanico con US$ 13.4 millones (52%).

Completaron el ranking el atún (US$ 11.3 millones) despachado en conserva y congelado; la anchoveta (US$ 2.5 millones), que cayó -42.3%; el jurel (US$ 2 millones) y la trucha (US$ 1.9 millón), entre otros.

Los principales destinos de la pesca no tradicional y la acuicultura fueron China (US$ 41.8 millones), con un crecimiento de 206.2% y una participación del 25.1% del total exportado. Le siguieron EE.UU. (US$ 35 millones), Corea del Sur (US$ 16.6 millones), España (US$ 15.6 millones) y Japón (US$ 7.8 millones).

Aporte del sector

En cuanto al impacto en el empleo, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, en enero del 2026 la pesca y la acuicultura generaron 64,334 puestos de trabajo directos, lo que representó un incremento de 3.3% respecto al mismo mes del año anterior.

A fin de fortalecer la competitividad y sostenibilidad de esta cadena, la gerenta de Servicios e Industrias Extractivas de ADEX, Lucía Rodríguez Zunino, señaló que una de sus prioridades es impulsar la aprobación del Proyecto de Ley Nº 11738/2024-CR, el cual extiende hasta el 2040 el beneficio tributario del 15% del Impuesto a la Renta para la acuicultura, promoviendo la reinversión en tecnología, modernización, genética y generación de empleo formal.

“Mediante un trabajo coordinado con entidades públicas y privadas, incluidas las Oficinas Comerciales en el Exterior, promovemos propuestas técnicas que buscan mejorar la regulación y la predictibilidad de los procesos de fiscalización, así como impulsar la innovación productiva y el acceso más eficiente a mercados internacionales”, indicó.

Asimismo, agregó que se trabaja en el fortalecimiento de la trazabilidad, certificaciones sanitarias, sostenibilidad y la articulación con la acuicultura amazónica como eje de diversificación productiva.