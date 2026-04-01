El Ministerio de la Producción (Produce) autorizó el inicio de la Primera Temporada de Pesca 2026 del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) en la zona Norte-Centro del litoral peruano.

Vía Resolución Ministerial N° 000085-2026-PRODUCE, publicada hoy en el diario El Peruano, se establece un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de 1′914,049 toneladas, adoptando las recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) para garantizar la sostenibilidad del recurso anchoveta.

La cuota autorizada asegura un adecuado equilibrio entre la explotación responsable y la conservación del stock, considerando la estructura poblacional del recurso anchoveta, su comportamiento frente a las condiciones actuales del entorno marino y un permanente seguimiento de las operaciones de pesca.

La información científica que sustenta el inicio de esta temporada proviene de diversas evaluaciones especializadas, entre las que destaca el Crucero de Evaluación Hidroacústica de la Anchoveta y otros Recursos Pelágicos 2602-04, realizado entre el 16 de febrero y el 23 de marzo del 2026.

Con el fin de salvaguardar la sostenibilidad de la pesquería, Produce mantendrá un monitoreo permanente de las capturas. La normativa prohíbe la extracción de ejemplares con tallas menores a las permitidas, estableciendo una tolerancia máxima del 10% por faena.

Asimismo, solo podrán realizar actividades extractivas las embarcaciones con permiso vigente que utilicen redes de cerco con una malla mínima de ½ pulgada y que operen fuera de las zonas reservadas para la pesca artesanal. El Ministerio de la Producción está facultado para suspender o cerrar de manera inmediata las zonas de pesca ante una elevada incidencia de juveniles.

Con estas acciones, el Gobierno reafirmó su compromiso con el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos hidrobiológicos, equilibrando la actividad económica con la sostenibilidad pesquera y asegurando que esta pesquería estratégica continúe siendo un motor de bienestar para miles de familias.

Impacto económico

La apertura de la primera temporada de pesca de anchoveta para consumo humano indirecto (CHI) en la zona Norte-Centro generaría un valor agregado estimado de S/769 millones, equivalente al 19.5% del Producto Bruto Interno (PBI) del sector Pesca y una contribución aproximada del 0.13% a la economía nacional durante el 2026.

En términos de empleo, la temporada demandará más de 47,000 puestos de trabajo directos e indirectos a lo largo de toda la cadena productiva.

Asimismo, en materia de comercio exterior, se proyecta una generación de aproximadamente US$ 855 millones en divisas, lo que representa el 18.3% del total de las exportaciones pesqueras estimadas para el año.

La actividad extractiva movilizará a más de 670 embarcaciones pesqueras con permiso vigente, cuyos desembarques se realizarán en diversos puertos del litoral, dinamizando la economía regional, el empleo y la actividad productiva en las zonas costeras.