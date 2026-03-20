Vinculada a la pota, y en línea con el control satelital de las embarcaciones peruanas y extranjeras que la extraen, Quispe recordó un avance reciente del Produce frente a una entidad regional. (Imagen: Andina).
Vinculada a la pota, y en línea con el control satelital de las embarcaciones peruanas y extranjeras que la extraen, Quispe recordó un avance reciente del Produce frente a una entidad regional. (Imagen: Andina).
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Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

El combate a la pesca ilegal en Perú ha generado comentarios diversos en los últimos años. Pero desde que el Ministerio de la Producción (Produce) reforzó las reglas de control satelital de embarcaciones en 2024, oficialmente se ha descartado desde el ministerio un impacto severo desde entonces.

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