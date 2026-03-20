Las quejas directas, especialmente de los pescadores locales, giran en torno a la flota continental china, que extrae principalmente pota, un recurso abundante en Perú.

Y en un giro reciente e inédito, el mismísimo nuevo embajador de los Estados Unidos (EE.UU.), Bernie Navarro, manifestó su preocupación por la aparente presencia de estas embarcaciones en el litoral peruano. Gestión tuvo la oportunidad de consultarle por esto al titular del Produce, César Quispe. Aquí su respuesta.

Descarta ingresos

“¿Ceviche de hamburguesa? Con los chinos saqueando su mar, los peruanos van a tener que ponerse creativos y hacer ceviche de hamburguesa. Su análisis se queda corto: EE.UU. hace negocios con China. Lo que no hacemos es cederle nuestros activos críticos", publicó el embajador Navarro en su cuenta de X a mediados de febrero.

A esta declaración, según el propio ministro de la Producción, se sumó una publicación en la misma red social de una pasajera de avión que captó un fuerte componente de embarcaciones en lo que, aseguró era el límite de las 200 millas del mar peruano.

Al respecto, Quispe manifestó lo que ya el Produce declaró públicamente en entrevistas previas con Gestión: durante el 2025 y, a la fecha, no hay registros de embarcaciones extranjeras, incluidas las de bandera china, ingresando al litoral peruano sin autorización.

Bernie Navarro, embajador de los Estados Unidos en Perú en una entrevista exclusiva para Diario Gestión. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.

“Seguimos sin registrar ninguna embarcación. Aparte, hemos implementado una zona buffer, que son 20 millas adicionales a las 200 que tenemos de supervisión. Puedo decirlo enfáticamente: no hay embarcación extranjera que pesque en el mar peruano sin el permiso respectivo”, sostuvo.

Indicó también que, al ver el revuelo generado en redes sociales por este asunto, solicitó un reporte inmediato al “Sisesat”, donde Produce sigue permanentemente a más de 4,000 embarcaciones. De acuerdo a Quispe, no hubo ninguna irregularidad.

Según cifras del ministerio, entre enero y marzo del 2026, ha realizado 25,699 fiscalizaciones, se detectaron 117 infracciones y 350.46 toneladas de recursos marinos han sido decomisados.

Respaldo internacional a decisiones de Perú

Vinculada a la pota, y en línea con el control satelital de las embarcaciones peruanas y extranjeras que la extraen, Quispe recordó un avance reciente del Produce.

A inicios de marzo, en la 14.ª Reunión de la Comisión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), Perú logró que la entidad apruebe la primera propuesta del país para integrar a la flota potera artesanal en sus registros.

Concretamente, se logró extender por 2 años (hasta 2028), la excepción de exigir el llamado número Organización Marítima Internacional (OMI), una especie de “placa” para pescar en altamar, y se homologaron los sistemas de comunicación satelital.

César Quispe, ministro de la Producción, en entrevista con Diario Gestión. Foto: Ernesto Quilcate (@photo.gec).

Quispe recalcó la importancia de esta decisión: Perú tiene 1,036 embarcaciones registradas en la OROP-PS, donde 927 son artesanales, muchas de ellas poteras, y que corrían el riesgo de quedar fuera de esta nómina que las habilita para pescar fuera del límite nacional de 200 millas.

“El 90% de las embarcaciones iban a ser deslistadas. Había un vacío legal, Perú es el único país miembro que ha registrado embarcaciones artesanales. Eso les impedía obtener el OMI”, explicó.

Con la prórroga de la excepción, Produce conversará con la OROP-PS para que se dé una normativa específica que permita acoplar a los barcos artesanales al sistema OMI. Aparte, homologar los sistemas satelitales peruanos, como el Sisesat y otros, con los de la entidad regional, permitiría un mejor control del tránsito marítimo en el litoral peruano.

“Los que solicitaba la OROP-PS era para embarcaciones más grandes, para identificar buques a nivel mundial. Ahora podrán adquirir esos equipos o los peruanos. No tendrán que optar por uno u otro”, refirió el ministro.