Durante las festividades por Semana Santa 2026 (del 30 de marzo al 5 de abril) se estima que el consumo nacional de pescado fresco alcance aproximadamente las 7,987 toneladas métricas (TM), lo que representaría un incremento del 7.5% en comparación con la misma festividad en 2025 (7,428 TM), de acuerdo al Ministerio de la Producción (Produce).

“Este dinamismo responde a la tradición gastronómica peruana, que impulsa una mayor preferencia por productos hidrobiológicos en Semana Santa, pudiendo elevar la demanda de pescado fresco hasta en 58% respecto a otras semanas del año”, sostuvo el titular del sector, César Quispe Luján.

De esta manera, la Semana Santa constituye uno de los principales picos de demanda del año para el sector pesquero, movilizando más de S/160 millones en ventas en apenas una semana, lo que dinamiza significativamente la pesca artesanal, la comercialización minorista y los encadenamientos gastronómicos a nivel nacional.

El sector prevé que el movimiento económico generado por la venta de productos pesqueros en Semana Santa represente el 6.4% del PBI pesquero extractivo y 12% del PBI pesquero artesanal.

Los más pedidos por los peruanos

El ministro Quispe Luján añadió que los productos frescos más demandados en los mercados durante Semana Santa son: el bonito, jurel, trucha, tiburón, merluza, lisa, perico, pejerrey y pota, productos clave para abastecer la creciente demanda de la industria gastronómica, restaurantes y mercados a nivel nacional.

“Para atender este incremento en el consumo de los peruanos, se prevé un aumento en la oferta de pescado en los mercados pesqueros mayoristas, alrededor de un 9.7 % en Lima Metropolitana y Callao, y un 5.3 % en las regiones”, añadió.

Las regiones con mayor abastecimiento de pescados y mariscos frescos durante la Semana Santa son Lima y Callao, con un 50%, seguidas de Lambayeque (32%), Piura (7%), Arequipa (3%), Ica (3%) y La Libertad (2%).

“Hemos calculado que el ticket promedio de compra de pescados y mariscos en los mercados, por parte de las amas de casa durante la Semana Santa, varía entre S/ 50 y S/ 150, reflejando un mayor gasto en productos pesqueros frescos”, finalizó el titular de Produce.