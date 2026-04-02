Con el objetivo de mejorar el tránsito vehicular durante el feriado largo por Semana Santa, la Municipalidad Metropolitana de Lima pone en marcha desde este miércoles 1 de abril, un plan especial de ampliación temporal de carriles en la Panamericana Sur, en sentido de salida hacia las playas.

La medida, ejecutada por la Emape, iniciará hoy desde las 4:00 p.m. y se extenderá hasta las 3:00 p.m. del jueves 2 de abril.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, encabezó la presentación de este plan y explicó que esta intervención busca mejorar la fluidez vehicular ante el incremento del tránsito hacia el sur.

“Se proyecta un gran flujo vehicular, de aproximadamente 80,000 vehículos, cifra superior a los 50,000 registrados el año pasado. El plan que hemos establecido permitirá garantizar una transitabilidad adecuada hacia las playas”, señaló.

Así funcionará la ampliación de carriles

La intervención se aplicará en dos tramos clave de la vía, en dirección norte-sur:

Desde el puente Atocongo hasta el intercambio vial Huaylas: se habilitará un carril adicional.

Desde el intercambio vial Huaylas hasta el puente Arica: se sumarán dos carriles adicionales.

Estas modificaciones permitirán incrementar la capacidad de la vía en las horas de mayor demanda, a fin de facilitar el desplazamiento hacia los balnearios del sur como Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María.

Plan de retorno también está listo

Para el retorno a Lima, el domingo 5 de abril, se implementará un esquema similar, pero en sentido sur-norte. Desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m., se habilitarán cinco carriles desde La Chutana hasta el puente Atocongo, con el fin de evitar congestiones masivas en el regreso.

Para ejecutar esta medida, se ha dispuesto el despliegue de 45 operarios, encargados de la canalización y de las zonas de transición en la vía, la instalación de 330 conos y 2850 canalizadores para modificar el sentido de circulación, así como 15 camionetas de resguardo y auxilio vial, 5 grúas plataforma, 2 grúas de arrastre y grúas pesadas.

La intervención contará con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, que brindará acompañamiento vehicular y supervisión en paraderos, así como de personal de la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML, Serenazgo de Lima y los Bomberos.

Balance del Plan Verano 2026

El gerente general de Emape, Edgar Lara, destacó que estas acciones forman parte del Plan Verano 2026, iniciado el 4 de enero, el cual ha permitido mejorar significativamente los tiempos de desplazamiento en la Panamericana Sur. Este plan culminará el domingo 5 de abril.

“Ha sido un gran reto para toda la corporación municipal. Hemos atendido cerca de 3,500 incidencias, entre fallas mecánicas, accidentes y problemas de tránsito, con tiempos de respuesta de aproximadamente 15 minutos”, indicó.

Asimismo, precisó que el plan incluyó mantenimiento permanente de la vía, señalización, limpieza y gestión de residuos, lo que ha permitido mejorar los tiempos de desplazamiento en la Panamericana Sur.

Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar las indicaciones del personal en vía y manejar con precaución para evitar incidentes durante el feriado.