En los aeropuertos supervisados, Ositrán recuerda que los usuarios tienen derecho a recibir información oportuna sobre sus vuelos a través de las pantallas informativas. Foto: Ositrán.
En los aeropuertos supervisados, Ositrán recuerda que los usuarios tienen derecho a recibir información oportuna sobre sus vuelos a través de las pantallas informativas. Foto: Ositrán.
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Redacción Gestión
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Frente al incremento de desplazamientos previsto por el , el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público () recomienda a los usuarios informarse previamente y utilizar los servicios disponibles para viajar de manera segura.

Carreteras

En el caso de las 16 carreteras concesionadas, recuerda que los usuarios cuentan con servicios de emergencia gratuitos operativos las 24 horas, como el auxilio mecánico, grúas y atención de incidentes, accesibles a través de las centrales de emergencia o mediante los postes SOS ubicados cada 10 km., a lo largo de las vías.

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Además, recomienda verificar el estado de las rutas antes de viajar, especialmente ante posibles afectaciones por condiciones climáticas, y considerar los tiempos de desplazamiento debido al mayor flujo vehicular.

Para conocer el estado y características de las vías concesionadas, los usuarios pueden visitar: .

Ositrán recomienda verificar el estado de las rutas antes de viajar. Foto: Ositrán.
Ositrán recomienda verificar el estado de las rutas antes de viajar. Foto: Ositrán.

Aeropuertos

En los aeropuertos supervisados, Ositrán recuerda que los usuarios tienen derecho a recibir información oportuna sobre sus vuelos a través de las pantallas informativas, así como a acceder a mecanismos de reclamo ante cualquier inconveniente.

Además, los usuarios pueden recibir orientación directa en el Centro de Orientación del Ositrán, ubicado en el , durante todo el feriado de Semana Santa. También pueden comunicarse a través del WhatsApp al 982 749 999.

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En otras regiones, el Ositrán cuenta con Oficinas Desconcentradas en los aeropuertos de Arequipa, Cusco e Iquitos, donde se brinda atención presencial. Para mayor información y consultas, está disponible la Línea Gratuita 1841.

El organismo regular indicó que mantiene supervisión permanente en las infraestructuras de transporte concesionadas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio y la atención oportuna de emergencias durante este periodo de alta demanda.

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