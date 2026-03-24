La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sostuvo una reunión con el superintendente nacional de Migraciones, Manuel Valladares Ramírez, para evaluar la implementación de una Unidad de Flagrancia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El objetivo de la iniciativa planteada es dar una respuesta inmediata a través de la unidad de flagrancia, que concentra al Poder Judicial, Fiscalía, Policía y Defensa Pública, a delitos de orden migratorio, en la principal puerta de entrada y salida del país.

De ese modo, se atenderán las intervenciones policiales y migratorias en el lugar de los hechos, lo que eliminará de raíz las actuales limitaciones de infraestructura y los riesgos asociados al traslado de detenidos.

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Se consideró que una unidad de flagrancia instalada en el aeropuerto del Callao conocería ilícitos referidos a la presentación de documento falsos, trata de personas, contrabando y tráfico de drogas de tipo base.

En la cita, desarrollada en Palacio de Justicia, también estuvieron presentes el vicepresidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Carlos Schroth Parra del Riego, y el vicerrector de la Universidad San Ignacio de Loyola, José Gonzáles Quijano, entre otros.

Punto estratégico

Tello Gilardi refirió que el sistema de flagrancia constituye un modelo de respuesta efectiva del sistema de justicia frente a la criminalidad, por lo que construir una de estas unidades en un punto neurálgico como el referido aeropuerto sería estratégico.

“En la lucha contra el flagelo de la criminalidad debemos aliarnos para fortalecer debidamente al Estado, y no debilitarlo”, expresó la titular del Poder Judicial.

A su vez, en su intervención, el secretario técnico de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia en el Perú, Edman Rodríguez Vásquez, señaló que la respuesta a los delitos migratorios tiene que ser con la misma velocidad con que se actúa en otros tipos de procesos, dada la situación de tránsito de las personas.

“Resulta necesario que sean procesadas dentro de una unidad de flagrancia en el mismo aeropuerto y tramitar estos casos de manera inmediata para que ningún delito de carácter migratorio quede impune”, señaló.

Cabe señalar que, en el encuentro se abordó, además, la necesidad de fortalecer la Unidad de Flagrancia del Callao, que actualmente funciona como piloto, en la sede judicial Dos de Mayo, mediante la implementación de laboratorios de criminalística.

También se trató la forma de reforzar las unidades de flagrancia implementadas en todos los lugares fronterizos de entrada al Perú como Tumbes, Moquegua, Puno, Loreto, Madre de Dios.



