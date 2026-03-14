El presidente José María Balcázar anunció que el aeropuerto de la provincia de Jaén, en la región Cajamarca, retomará su operatividad el próximo 23 de abril, tras permanecer inactivo durante los últimos meses.

El anuncio se realizó durante una reunión de trabajo con autoridades locales y representantes de la sociedad civil en la ciudad de Jaén, donde el mandatario también adelantó que, antes de culminar su gestión, se iniciarán las obras de ampliación del terminal aéreo, proyecto que demandará una inversión estimada de S/320 millones.

“No podemos permitir que haya aeropuertos que no responden a un trabajo técnico. Antes de irnos tendrán la partida presupuestal de inicio. Lo que decimos, lo cumplimos”, afirmó el jefe de Estado durante el encuentro.

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Intervención en carreteras

En el mismo evento, Balcázar informó que el Consejo de Ministros declaró en emergencia la carretera Cochabamba–Cutervo–Chiple, con el fin de recuperar su transitabilidad.

La intervención estará a cargo de Provías Nacional, que destinará S/4 millones en una primera etapa para trabajos de rehabilitación en los próximos 60 días.

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuará con la liberación de predios y la evaluación del estudio definitivo de ingeniería, lo que permitirá reiniciar las obras en julio de 2026, según detalló el mandatario.

Medidas para el agro y obras paralizadas

Durante la reunión, el presidente también anunció que el Gobierno comprará la sobreproducción de arroz de Jaén para abastecer programas sociales, con el objetivo de apoyar a los productores de la zona.

“Tenemos que ser rápidos y actuar con consecuencia. Todos estamos empeñados en dar solución a los temas de Jaén”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo ha realizado una reingeniería del presupuesto público para crear un fondo especial destinado a reactivar obras paralizadas en distintas regiones del país.

“Vamos a hacer esas obras que están paralizadas y los nuevos proyectos van a pasar a un paquete para un crédito suplementario”, explicó.

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Nombramiento de personal de salud

De otro lado, el jefe de Estado adelantó que promulgará la autógrafa de la ley que autoriza el nombramiento de trabajadores de salud que atendieron en la primera línea durante la pandemia del Covid-19, iniciativa conocida como CAS Covid.

La reunión en Jaén contó también con la participación de los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Defensa y Educación, así como de los congresistas Silvia Monteza y Américo Gonza.