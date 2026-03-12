El colapso de un puente en la vía nacional Pativilca–Huaraz, a la altura del distrito de Catac, provincia de Recuay (Áncash), dejó una persona fallecida y al menos tres heridos, además de interrumpir el tránsito directo entre Lima y la capital ancashina.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. del miércoles, cuando las bases de la estructura cedieron tras ser socavadas por el incremento del caudal del río Coyota, provocado por las intensas lluvias registradas en la zona. En ese momento, una camioneta que se dirigía hacia Huaraz cayó entre las grietas formadas por el colapso del puente.

Equipos de la Policía Nacional, bomberos y el Grupo de Intervención Rápida del Gobierno Regional de Áncash acudieron al lugar durante la noche para atender la emergencia, rescatar a los ocupantes del vehículo y recuperar el cuerpo de la víctima mortal.

Willy Poma, líder del Grupo de Intervención Rápida, señaló que el personal desplegado trabajó hasta la madrugada para asistir a los pasajeros y despejar la zona. “Nos apersonamos al puente colapsado para recuperar el cuerpo de la persona fallecida y trasladar a los heridos. También realizamos el transbordo de pasajeros que querían llegar a sus viviendas”, indicó a Canal N.

Según detalló, el traslado de personas varadas se realizó entre la medianoche y las 3:00 a.m., mientras que el vehículo involucrado fue retirado para permitir las labores de evaluación y eventual instalación de un puente provisional.

Ruta alterna

Debido al colapso, el tránsito en la carretera que conecta directamente Lima con Huaraz quedó restringido. Las empresas de transporte interprovincial han optado por una ruta alterna: Huaraz–Casma–Panamericana Norte–Lima, lo que implica varias horas adicionales de viaje.

La vía afectada es el principal acceso al Callejón de Huaylas desde la capital, por lo que la interrupción ha generado complicaciones para el transporte de pasajeros y mercancías.

Alcalde pide intervención de Provías

El alcalde del distrito de Catac, Ever Pérez, expresó su preocupación por el impacto del incidente y pidió una intervención urgente de las autoridades responsables de la infraestructura vial.

“Estamos muy preocupados por esta desgracia. Lamentamos que haya una persona fallecida y más de tres heridos. Este es el troncal principal que nos conduce de Lima a Huaraz, y al colapsar el puente prácticamente quedamos incomunicados”, señaló.

El burgomaestre indicó que la infraestructura corresponde a la administración de Provías, por lo que exhortó a dicha entidad a ejecutar de inmediato las obras necesarias para restablecer el tránsito.

Además, advirtió que el deterioro del puente había sido advertido previamente. “Esta situación ya se había reportado. No solo este puente, sino otros también presentan problemas. Las lluvias han sido constantes y se sabía que podía ocurrir algo así”, afirmó.

Evaluación de daños

Personal de Provías Nacional y del Gobierno Regional de Áncash se encuentra evaluando los daños para determinar si se instalará un puente Bailey provisional o si se realizará una reparación de la estructura afectada.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las labores de atención a los pasajeros que permanecen varados y coordinan medidas para restablecer la conectividad en una de las rutas más importantes de la sierra de Áncash.