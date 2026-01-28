Los viajeros que tengan planificado acudir al Parque Nacional Huscarán deberán contratar paquetes de agencias autorizadas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) para ingresar a dos de sus principales atractivos: la Laguna 69 y el nevado Pisco.

Desde el 9 de febrero de este año las visitas a Laguna 69 darse únicamente con estas agencias que tienen contrato con Sernanp, como parte de una estrategia que fomenta el turismo ordenado, seguro y sostenible en la región Áncash.

Las agencias de viajes autorizadas se encargarán de gestionar y comprar los boletos digitales en la plataforma oficial del Sernanp, espacio en donde los usuarios podrán consultar cuáles son antes de visitar dichas áreas naturales.

Y, en caso del nevado Pisco, la venta de boletos bajo el control de Sernanp se aplicará desde el 1 de abril. Este atractivo tiene una restricción temporal vigente en pro de su conservación.

Laguna 69 y nevado Pisco tendrán acceso regulado, según disposición de Sernanp. Foto: difusión

Sernanp detalló que otros circuidos del Parque Nacional Huascarán, como la Laguna Chinancocha, continuarán ofreciendo venta directa al visitante, tanto de manera digital como presencial en sus puestos de control.

Instaron también a las agencias interesadas a operar en el parque nacional a formalizar su situación contractual para dar el servicio al público.