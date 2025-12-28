Identifican zonas críticas ante sismos en Áncash y La Libertad. (Foto: COER La Libertad)
Identifican zonas críticas ante sismos en Áncash y La Libertad. (Foto: COER La Libertad)
que podrían activarse como consecuencia de un sismo, tras el movimiento telúrico de magnitud 6.0 registrado en Chimbote.

Los estudios técnicos identificaron 11 zonas críticas en Áncash y 4 en La Libertad. En dichas áreas podrían ocurrir caídas de rocas, derrumbes y otros procesos asociados a la inestabilidad del terreno, sobre todo en sectores con fuertes pendientes y antecedentes de eventos similares.

En Áncash, las zonas de riesgo se fueron localizadas en las provincias de Bolognesi (5), Huari (4), Huaylas (1) y Recuay 1). En el caso de La Libertad, los puntos críticos se encuentran en las provincias de Otuzco (2), Chepén (1) y Sánchez Carrión (1).

Dichos estudios incluyen recomendaciones técnicas para autoridades de distintos niveles, con el fin de gestionar el riesgo y prevenir desastres.

Cabe recordar que la información sobre las zonas críticas identificadas por el Ingemmet es de . En este portal se muestran los peligros geológicos a nivel nacional y se ofrece orientación para la toma de decisiones ante riesgos sísmicos.

