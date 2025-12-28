El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó en los departamentos de Áncash y La Libertad zonas críticas por peligros geológicos que podrían activarse como consecuencia de un sismo, tras el movimiento telúrico de magnitud 6.0 registrado en Chimbote.

Los estudios técnicos identificaron 11 zonas críticas en Áncash y 4 en La Libertad. En dichas áreas podrían ocurrir caídas de rocas, derrumbes y otros procesos asociados a la inestabilidad del terreno, sobre todo en sectores con fuertes pendientes y antecedentes de eventos similares.

En Áncash, las zonas de riesgo se fueron localizadas en las provincias de Bolognesi (5), Huari (4), Huaylas (1) y Recuay 1). En el caso de La Libertad, los puntos críticos se encuentran en las provincias de Otuzco (2), Chepén (1) y Sánchez Carrión (1).

Estos sectores fueron determinados mediante estudios realizados en 2009 y 2012, los cuales se actualizan de forma permanente. Dichos estudios incluyen recomendaciones técnicas para autoridades de distintos niveles, con el fin de gestionar el riesgo y prevenir desastres.

Cabe recordar que la información sobre las zonas críticas identificadas por el Ingemmet es de acceso público en la plataforma digital “Perú en Alerta”. En este portal se muestran los peligros geológicos a nivel nacional y se ofrece orientación para la toma de decisiones ante riesgos sísmicos.