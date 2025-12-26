El Sernanp informó que se restringirá temporalmente las actividades de escalada y montañismo en todos los nevados de la Cordillera Blanca, ubicada en Áncash.

La jefatura del Parque Nacional Huascarán indicó que la suspensión se dará hasta el 31 de marzo del 2026, por lo que prestadores de servicios turísticos y visitantes en general tendrán que mantenerse fuera de estas actividades.

Aseguran que la medida se aplicará como una acción preventiva y temporal frente al incremento de riesgos naturales en zonas de alta montaña.

Y es que, según informes técnicos del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) y el análisis del área protegida, se ha identificado:

Acelerado retroceso glaciar

Grietas

Cavernas de hielo

Cornisas inestables

Lagunas en formación

La restricción incluye la escalada en nieve, hielo y mixta, así como el ascenso a nevados autorizados y no autorizados. Foto: Municipalidad Distrital de Independencia - Áncash

Sumado ello a condiciones climáticas extremas e impredecibles, como nevadas intensas, tormentas eléctricas y fuertes vientos a más de 5,000 metros sobre el nivel del mar.

“Estas condiciones elevan de manera significativa el riesgo de avalanchas, desprendimientos y accidentes con consecuencias graves o fatales para los visitantes“ , precisaron.

Asimismo, se reporta también sobrecarga turística en nevados de fácil acceso y a la pérdida de la estacionalidad tradicional de las visitas, lo que genera una mayor presión sobre ecosistemas frágiles.

El Parque Nacional Huascarán invocó a operadores turísticos y viajeros a adoptar medidas de prevención y respetar las restricciones en pro del patrimonio natural.