Los precios de los programas de posgrado varían de acuerdo a la especialidad y la universidad que se elige. (Foto: Andina)
Mayumi García
El fortalecimiento del liderazgo, la actualización de los conocimientos estratégicos, la adopción de la transformación digital y la toma de decisiones más informadas, son solo algunos de los factores que promueven que hoy sean los propietarios y responsables de alta gerencia de las empresas aquellos que están más interesados en llevar un posgrado; según un informe sobre la oferta de estos estudios a nivel ejecutivos, elaborado por Global Research Marketing (GRM) en alianza con la red de networking BNI y Venta Profesional Group (VPG). Sin embargo, los hallazgos del informe no se limita a determinar el segmento interesado, sino también profundiza en el impacto que tienen estas actualizaciones en la obtención de un ascenso, las barreras actuales, las universidades preferidas para estudiar un posgrado, entre otros aspectos, detallados a continuación.

