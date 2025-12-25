De acuerdo al análisis, un 65% de ejecutivos en el Perú muestra interés de seguir algún estudio de posgrado (maestría o programa de educación ejecutiva) en los próximos 12 meses, principalmente, varones de 36 a 55 años de los niveles socioeconómicos A y B. Las preferencias están encabezadas por programas cortos de educación ejecutiva, maestría especializada y MBA (Master in Business Administration o Maestría en Administración de Empresas).

“El contexto actual exige ejecutivos mejor preparados para enfrentar mercados más complejos, digitalizados y competitivos. En ese escenario, es relevante destacar que los cursos cortos de especialización están ganando mayor aceptación, ya que los ejecutivos buscan educación rápida, práctica y de aplicación inmediata, evitando compromisos de largo plazo y una inversión elevada de varios años, sin dejar de actualizar sus competencias clave”, explicó Giuliana Reyna, CEO de GRM.

Aunque son variables, en promedio, los programas cortos pueden durar de meses a un año, las maestrías especializadas de uno a dos años; en tanto, los MBA se pueden extender de 1.5 a 2 años (24 meses). En esa línea, un 61% de peruanos consideró que la modalidad favorita para llevar adelante estos estudios es la semipresencial, seguido de un 26% que se inclina por la presencialidad y solo un 13% prefiere la total virtualidad.

“La virtualidad ha eliminado las barreras geográficas, facilitando el acceso a programas internacionales sin necesidad de trasladarse. Esto permite a empresarios y ejecutivos evaluar y seguir estudios en otros países, comparar propuestas académicas, acceder a contenidos globales de vanguardia y fortalecer su red internacional, todo con mayor flexibilidad y compatibilidad con sus responsabilidades profesionales”, remarcó la representante.

Dicha situación se refuerza, considerando que en el 2025 un 38% de ejecutivos encuestados aseguró que estudió o estudia un posgrado en el extranjero, a diferencia del 2024 cuando solo un 21% cursaba estos estudios en una entidad del extranjero. “Actualmente, las tarifas entre universidades en Perú y en el extranjero no presentan una brecha tan amplia como antes, especialmente en programas virtuales. Esto hace que muchos ejecutivos evalúen alternativas internacionales, ya que por una inversión similar pueden acceder a mayor prestigio, enfoque global, certificaciones internacionales y redes de contacto más amplias”, añadió la especialista.

¿Por qué quieren un posgrado, pero no lo llevan?

El estudio también arroja que la principal razón por los ejecutivos encuestados estudiarían una maestría o programa de educación ejecutiva es la actualización de conocimientos (78%), networking (41%), avanzar en mi carrera (34%), emprendimiento (23%), considerando que un grueso de los interesados califica como “indispensables” estos estudios.

Bajo ese escenario, en el 2025 se experimenta todavía un periodo de recuperación en el interés de los ejecutivos por seguir un posgrado o una maestría, teniendo en cuenta que en el 2024 (62%) se registró una caída de cerca de 7 puntos porcentuales (p.p) de aquellos que proyectaban estudiar en relación al 2023 (69%). Frente a ello, Reyna explicó que la intención de cursar estudios de posgrado y maestrías se contrajo el año pasado, principalmente, por la incertidumbre política y económica, conllevando a que los ejecutivos posterguen decisiones de inversión de largo plazo.

“En 2025, la intención se recupera a medida que mejora la confianza, se estabilizan las expectativas y los empresarios vuelven a priorizar la capacitación como una inversión estratégica para enfrentar un entorno competitivo y retomar planes de crecimiento”, indicó la vocera de GRM.

De hecho, el factor económico es un aspecto a tomar en cuenta por los aludidos, siendo que entre las principales barreras que identificaron para seguir un posgrado resaltaron no tener suficientes ingresos o ahorros (58%); inversión alta (43%); priorizar otros gastos (35%), entre otros aspectos.

¿Cómo financian y dónde miran estudiar?

Un 50% de los ejecutivos encuestados precisó que en caso de iniciar un posgrado o maestría el financiamiento se realizará con ahorros propios; 18% a través de acuerdo directo con la casa de estudios; 12% con préstamo bancario y un 20% financiado en parte o totalmente por la empresa en la que se labora.

“Si bien las facilidades de pago ayudan, los ejecutivos deciden estudiar cuando perciben que el programa es relevante, aplicable y les permitirá crecer profesionalmente, incluso asumiendo el costo con recursos propios”, expresó Reyna.

En cuanto al papel de las empresas como financistas, la vocera aclaró que los centros de labores figuran, generalmente, como impulsores de capacitaciones in house o cursos cortos de especialización, de menor duración, alta efectividad y rápida aplicación y no necesariamente coberturando el valor de programas largos como maestrías o posgrados.

Adicional al financiamiento, el informe también pormenorizó las entidades que se perfilan como la mejor opción para llevar estudios de posgrado o maestría, liderando las preferencias la Universidad del Pacífico (24%), Esan (20%), Universidad de Piura (14%), Centrum (10%), Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP (9%), Universidad de Lima (7%) y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas- UPC (7%).

“Los ejecutivos están evaluando, especialmente, el prestigio institucional, la calidad y experiencia de los docentes, la aplicabilidad práctica de los contenidos, la fortaleza de la red de contactos, el reconocimiento del grado en el mercado y el retorno esperado sobre la inversión en términos de crecimiento profesional y oportunidades de negocio. A su favor, tenemos que la Universidad del Pacífico y la Universidad de Piura (PAD) son percibidas como instituciones altamente especializadas en formación empresarial”, detalló Reyna.

Finalmente, la CEO de GRM incidió en que en los próximos años los ejecutivos priorizarán educación práctica, de rápida aplicación y con claro retorno profesional, valorando los proyectos reales y las certificaciones con alcance internacional. Además, adelantó que crecerá la demanda por cursos cortos de especialización y credenciales acumulables, integradas a temáticas clave como transformación digital, liderazgo, data y sostenibilidad, consolidándose la educación continua como una inversión estratégica a lo largo de toda la carrera profesional.

“Las universidades enfrentan el reto de adaptarse a alumnos con poco tiempo, alta exigencia de valor y múltiples opciones locales e internacionales. Para captar alumnado deben ofrecer programas flexibles e híbridos, contenidos altamente prácticos y actualizados, docentes con experiencia real en gestión, propuestas modulares de corta duración, fuerte networking, entre otras cualidades”, finalizó.

Ficha técnica

Técnica: Online autoaplicada a través de la plataforma web de GRM.

Universo: Hombres y mujeres, entre 25 a 60 años de edad, a nivel nacional. Residentes en la ciudad de Lima en su mayoría y algunas ciudades de provincias.

Muestra: El tamaño de la muestra es de 349 encuestas, con un margen de error muestral estimado de ± 5.2% a un nivel de confianza del 95% con máxima dispersión.

Fecha de campo: Los días de campo fueron del 23 de octubre al 13 de noviembre del 2025.