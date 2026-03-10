La Contraloría General alertó que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) no cuenta con los recursos programados para cubrir la ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa para el año fiscal 2026, lo que pone en riesgo la continuidad del proyecto que comprende la construcción de un viaducto elevado que conectará la Costa Verde con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En el Informe de Hito de Control n.° 299-2026-CG/MPROY-SCC, que contempla el período del 2 al 20 de febrero de 2026, se señala que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asignó para el presente año solo S/ 106 millones y no el monto programado ascendente a S/ 391 millones (programación de recursos actualizada por Provías Nacional al 18 de febrero último), por lo que existe un déficit de S/ 284 millones.

La Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) Vías indicó a Provías Nacional que las restricciones presupuestarias no cubren la línea base de ejecución física y financiera, ni el plan de pagos previsto, “lo que incrementa de manera considerable los riesgos financieros asociados al proyecto; destacándose posibles paralizaciones, reprogramaciones e impactos negativos en el cronograma de ejecución de las obras, además de eventuales controversias o reclamos por parte de los contratistas”.

La comisión de control de la Contraloría advirtió que, de acuerdo con los montos estimados en la Programación Multianual de Inversiones (PMI) del MEF para los años 2027 – 2029 y en la programación de recursos actualizada a enero de 2026, el riesgo de déficit presupuestario persistiría para los próximos tres años.

El proyecto Creación de la Vía Expresa Santa Rosa (VESR), cuyo costo actualizado de inversión es de S/ 2,806 millones, busca modernizar el transporte hacia y desde el aeropuerto Jorge Chávez. El proyecto contará con dos componentes: la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa y la del Puente Santa Rosa.

En febrero de 2026, Provías Nacional decidió resolver el contrato de Estado a Estado suscrito con una empresa, en representación de la República de Francia, para la prestación del servicio de asistencia técnica, a través de la PMO Vías. Sin embargo, el efecto de dicha resolución quedó suspendido hasta que culmine el trato directo entre ambas partes (6 de abril de 2026), por lo que la mencionada oficina, a la fecha, sigue realizando las actividades de asistencia técnica.

Contrato de construcción pendiente

En el informe de control se señala que la falta de asignación de recursos adicionales al proyecto ha ocasionado que se encuentre pendiente la suscripción del contrato de ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa (componente n.°1), por lo que la firma del acuerdo está en condición de incierta.

Con respecto al componente n.°2 Puente Santa Rosa, sí existen compromisos asumidos y vigentes para el diseño y construcción de la obra, así como para la supervisión.

Los resultados del informe de control fueron notificados a la directora ejecutiva de Provías Nacional para que se adopte las acciones correctivas correspondientes a fin de asegurar la continuidad del proyecto.

Los ciudadanos pueden acceder a dichos informes a través del Buscador de Informes de Control y el portal www.gob.pe/contraloria.