Las obras de la Vía Expresa Grau están llegando a su fin. Este martes, el alcalde de Lima Renzo Reggiardo, comentó que la vía de casi 3 kilómetros cuenta con cuatro paraderos que tienen ascensores, y con la estación de transferencia, que unirá la Línea 1 del Metro con el Metropolitano.

En rueda de prensa, Reggiardo detalló que hay un avance promedio de la obra al 90%. “Esperamos que en el primer trimestre del próximo año ya podamos utilizar la vía, previa a las coordinaciones con ATU, que es la institución encargada del transporte urbano”.

“Espero que en el mes de febrero podamos contar con la vía, pero tenemos que coordinar con ATU porque ellos serán los beneficiarios de la obra, que podrán disponer, pero estoy seguro que habrá disposición para acelerar los procesos”, precisó.