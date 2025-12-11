Tren Lima–Chosica. (Foto: Difusión)
Tren Lima–Chosica. (Foto: Difusión)
El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, aseguró hoy que su institución está “comprometida”

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, adelantó que, en una primera etapa, se propone que el tren una Lima y Chosica de forma directa, con paraderos en Parque de la Muralla, Monserrate y Chosica. La operación sería por la mañana (5:30am - 8 am) y tarde (5 pm-9 pm), y se trasladarán a 12.800 pasajeros al día.

afirmó.

LEA TAMBIÉN: Tren Lima-Chosica necesitará cambios al contrato para funcionar totalmente: los 3 ajustes

En diálogo con los periodistas, el burgomaestre fue consultado sobre cuándo prevé la realización de pruebas del tren con pasajeros a bordo, ante lo cual dijo que esa es una decisión técnica sobre la que no quería adelantar fechas. Sin embargo, no expresó dudas de que la operación sería en el 2026.

“De todas maneras, el próximo año tiene que estar funcionando sin ningún inconveniente”, dijo apresurado, mientras los trenes comenzaban su lento avance hacia Chosica con dos carteles gigantes colocados a sus lados con el mensaje “Falta muy poco para estar a tu servicio“.

Las idas y venidas del Tren Lima- Chosica

Los trenes destinados a cubrir la ruta Lima-Chosica llegaron al país en julio y agosto procedentes de California, Estados Unidos, tras una donación de la empresa Caltrain gestionada por la Municipalidad de Lima bajo la administración de Rafael López Aliaga, quien renunció a la alcaldía para postular a la Presidencia de la República por Renovación Popular.

La llegada de los trenes provocó un desencuentro entre la MML y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), bajo la gestión del entonces ministro César Sandoval, ante la negativa de este último de poner en marcha la operación a corto plazo, según el planteamiento de Lima. El desacuerdo llegó incluso a ataques y acusaciones personales entre López Aliaga y Sandoval.

Con el cambio de Gobierno, se anunció la inclusión de ProInversión en el proyecto ferroviario con la finalidad de que asuma la asistencia técnica del mismo. Además, la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), también formará parte de la iniciativa y ha previsto integrar el futuro servicio a la red del transporte masivo con los corredores complementario. 

El MTC ha revelado que maneja dos alternativas viables para materializar la operación del proyecto. La primera plantea una conexión directa entre Lima y Chosica, es decir, sin paradas durante el viaje, con el empleo de siete trenes (conformados por 1 locomotora y 5 vagones cada uno) y la asistencia de una nueva Policía ferroviaria que vigilará los 54 cruces de la vía.

En la segunda propuesta se plantea el uso de 17 trenes, la habilitación de dos vías en el 70% del trayecto y la segregación del 100% de la línea férrea. También se propone construir 11 paraderos y 17 puentes peatonales que harían posible reducir de 54 a 32 el número de cruces, los cuales estarían automatizados. Así se podrán realizar 74 viajes diarios y transportar hasta 92,500 pasajeros (frente a los 12,500 usuarios de la opción N° 1).

