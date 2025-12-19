Las obras de la renovada Vía Expresa Grau podrían concluir en el primer trimestre del próximo año y aunque ha sido intervenida para facilitar la interconexión del Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima, también podrían circular por la misma otros medios de transporte, como por ejemplo los corredores complementarios.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que existe dicha posibilidad pero que quedará en manos de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) la decisión al respecto. “En teoría pasará el Metropolitano, pero depende más de ATU que dispondrá de esta infraestructura”, aseguró Reggiardo este miércoles.

En diálogo con Andina, el presidente del consejo directivo de ATU, David Hernández, confirmó que ha propuesto que por la Nueva Vía Expresa Grau también circulen unidades de los corredores complementarios.

“Nosotros planteamos el paso de los vehículos que tienen puerta a la izquierda, como son los corredores, y de esta manera aumentar la oferta en esa vía”, comentó.

Hernández destacó que esta vía le dará eficiencia a viajes desde San Juan de Lurigancho. “El paso de los corredores (por la Vía Expresa Grau) permitirá que los viajes de San Juan de Lurigancho sean más eficientes porque, al ir por la vía segregada, los buses llegarán mucho más rápidos hacia la avenida Brasil. Será en beneficio del usuario”.

Cuando la renovación de la Nueva Vía Expresa Grau esté concluida, la ATU se encargará de habilitar el servicio de interconexión permitiendo que los buses del Metropolitano lleguen desde la Estación Central hasta una nueva estación de transferencia (en Jirón Junín) que contará con un viaducto peatonal para facilitar el acceso al Metro de Lima (por la Estación Grau).

El proyecto contempla la construcción de las estaciones Abancay (actualmente con 90% de avance), Andahuaylas (95%) y Parinacochas/Huánuco (por iniciar).

La MML informó que se han terminado de pavimentar 2,8 kilómetros de pistas en el tramo total del corredor, que va desde la Plaza Grau hasta el jirón Junín. La edificación de la estación de transferencia comenzará en febrero.

Cuando ello se concrete, será posible la interconexión Metropolitano-Línea 1 del Metro de Lima desde Carabayllo (Lima norte) hasta Villa El Salvador (Lima sur) y hasta San Juan de Lurigancho por el este.

De acuerdo con los estimados de la Municipalidad de Lima, el traslado entre Carabayllo (punto de inicio y fin del Metropolitano en el norte) y la Estación Grau del Metro durará solo 30 minutos.