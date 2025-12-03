ATU descarta aumento de tarifa de la Línea 1 del Metro de Lima. Foto: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández,

Durante su intervención en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso,

“No hay ninguna determinación técnica ni normativa para modificar o aumentar el pasaje. Lo que existe es una propuesta del concesionario, que estamos evaluando con rigor técnico y responsabilidad fiscal”, mencionó el funcionario.

LEA TAMBIÉN: Línea 1 del Metro: Ositrán da luz verde a ampliación para atender a un millón de pasajeros

, se llegó a una capacidad de transportar hasta 500 mil usuarios diarios. Sin embargo, dicha infraestructura está al límite.

Por ello, precisó que se estudia un proyecto de alrededor de 2 mil millones de soles que permitiría llegar a un millón de pasajeros diarios.

LEA TAMBIÉN: Línea 1 plantea subir pasaje, pero decisión final en manos del MTC

“La pregunta de fondo es quién cubre la diferencia si el pasaje se mantiene en 1.50 soles, cuando transportar a más de 600 mil pasajeros cuesta mucho más. Ese subsidio tendría que asumirlo el Estado”, añadió.

El funcionario ha confirmado la viabilidad técnica para ampliar la capacidad de la Línea 1, pero aún se revisa si el Estado tiene recursos suficientes para financiar las mejoras.

LEA TAMBIÉN: Línea 1: Congreso pide información al MTC y concesionaria sobre intención de subir pasajes

Estas declaraciones llegan luego de que Jorge Salas Ojeda, director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informara que

El presidente de la ATU, David Hernández, precisó que se estudia un proyecto que permitiría transportar a un millón de pasajeros diarios. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
