El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, descartó aumentar el precio del pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima.

Durante su intervención en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Hernández precisó que no se ha tomado ninguna decisión para modificar la tarifa.

“No hay ninguna determinación técnica ni normativa para modificar o aumentar el pasaje. Lo que existe es una propuesta del concesionario, que estamos evaluando con rigor técnico y responsabilidad fiscal”, mencionó el funcionario.

Hernández detalló que la Línea 1 comenzó a funcionar con una capacidad de 300 mil pasajeros y que debido a una adenda que permitió renovar coches y locomotoras, se llegó a una capacidad de transportar hasta 500 mil usuarios diarios. Sin embargo, dicha infraestructura está al límite.

Por ello, precisó que se estudia un proyecto de alrededor de 2 mil millones de soles que permitiría llegar a un millón de pasajeros diarios.

“La pregunta de fondo es quién cubre la diferencia si el pasaje se mantiene en 1.50 soles, cuando transportar a más de 600 mil pasajeros cuesta mucho más. Ese subsidio tendría que asumirlo el Estado”, añadió.

El funcionario ha confirmado la viabilidad técnica para ampliar la capacidad de la Línea 1, pero aún se revisa si el Estado tiene recursos suficientes para financiar las mejoras.

Estas declaraciones llegan luego de que Jorge Salas Ojeda, director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informara que las mejoras para ampliar la capacidad del servicio de la Línea 1 del Metro de Lima implicarían un aumento “razonable” de la tarifa que se cobra a los usuarios.