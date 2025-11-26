La Municipalidad de Miraflores informó a la ciudadanía que desde este miércoles 26 de noviembre hasta el jueves 27 se cerrará por completo la Costa Verde, ya que albergará pruebas competitivas en el marco de los Juegos Bolivarianos 2025 Ayacucho - Lima.

A través de un comunicado, detallaron que la restricción absoluta del circuito playero se dará desde las 11:30 pm de este miércoles 26 hasta las 4:00 pm del jueves 27 de noviembre.

En tanto, la Municipalidad de Magdalena aseguró que el cierre se efectuará desde las 8:30 am del jueves 27 hasta las 3:00 pm.

La Costa Verde ha sido elegida para las competencias de ciclismo contrarreloj y de ruta en los Bolivarianos 2025; y también para triatlón y remo costal —a desarrollarse entre el 3 y 6 de diciembre—.

Cierre total de la Costa Verde se aplicará desde este miércoles 26 de noviembre. Foto: Miraflores

“Agradecemos su comprensión y les recomendamos tomar las rutas alternas establecidas durante esta intervención temporal”, aclaró la Municipalidad de Miraflores.

En líneas generales, el cierre total de la Costa Verde afectará al tránsito vehicular en distritos como San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos, así como a La Punta y La Perla en el Callao.

Al respecto, desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez alertaron a los viajeros que tomen precauciones para que lleguen a tiempo y no se afecten sus viajes programados.