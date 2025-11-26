Cierre de la Costa Verde obligará a conductores a optar por vías alternas. El Aeropuerto Jorge Chávez pidió precaución a viajeros para que no se afecten sus vuelos. Foto: Andina
Cierre de la Costa Verde obligará a conductores a optar por vías alternas. El Aeropuerto Jorge Chávez pidió precaución a viajeros para que no se afecten sus vuelos. Foto: Andina
La Municipalidad de Miraflores informó a la ciudadanía que desde este miércoles 26 de noviembre hasta el jueves 27 se cerrará por completo la Costa Verde, ya que

A través de un comunicado, detallaron que la restricción absoluta del circuito playero se dará desde las 11:30 pm de este miércoles 26 hasta las 4:00 pm del jueves 27 de noviembre.

En tanto, la Municipalidad de Magdalena aseguró que el cierre se efectuará desde las 8:30 am del jueves 27 hasta las 3:00 pm.

; y también para triatlón y remo costal —a desarrollarse entre el 3 y 6 de diciembre—.

Cierre total de la Costa Verde se aplicará desde este miércoles 26 de noviembre. Foto: Miraflores

, aclaró la Municipalidad de Miraflores.

En líneas generales, el cierre total de la Costa Verde afectará al tránsito vehicular en distritos como San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos, así como a La Punta y La Perla en el Callao.

Al respecto, desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez alertaron a los viajeros que tomen precauciones para que lleguen a tiempo y no se afecten sus viajes programados.

