Los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 empiezan este sábado y, precisamente, como continuidad de sus actividades este domingo 23 de noviembre se celebrará una de sus pruebas emblemáticas: la maratón.

Debido al evento deportivo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que diversos servicios de transporte público modificarán sus recorridos y que habrá cierres de vías desde la noche del sábado.

El cierre de calles iniciará a las 11:30 p. m. del sábado 22 y se mantendrá hasta el mediodía del domingo 23, con el fin de asegurar el desarrollo de la competencia que partirá desde la Plaza de Armas de Lima, continuará por la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y llegará hasta la Bajada de Armendáriz, en Miraflores, antes de retornar al punto de partida.

Ajustes en el Metropolitano

Debido al recorrido, estarán cerradas las estaciones del Metropolitano Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla.

La ruta A circulará por la avenida Alfonso Ugarte y se detendrá en la estación Quilca – El Peruano .

circulará por la avenida Alfonso Ugarte y se detendrá en la estación . La ruta C llegará solo hasta la estación Central en ambos sentidos.

Estos cambios regirán desde las 05:00 a. m. hasta el mediodía del domingo.

Desvíos en corredores complementarios

Corredor Azul

Las rutas 301 y 305 transitarán por Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte y Venezuela, para luego continuar por Iquique, Bolivia y Garcilaso de la Vega hacia Miraflores y Barranco.

En sentido contrario, volverán por Garcilaso de la Vega, Venezuela, Alfonso Ugarte, De los Próceres, Virú y Prolongación Tacna.

El servicio 08 llegará hasta Bolivia y Washington, retornando por Uruguay hacia San Martín de Porres.

Corredor Morado

La ruta 404 irá hacia San Juan de Lurigancho por Brasil, 28 de Julio, José Gálvez, Miguel Grau, Carlos Zavala, Montevideo y Abancay; y en sentido opuesto por Abancay, Miguel Grau, Iquitos, 28 de Julio y Brasil.

irá hacia San Juan de Lurigancho por Brasil, 28 de Julio, José Gálvez, Miguel Grau, Carlos Zavala, Montevideo y Abancay; y en sentido opuesto por Abancay, Miguel Grau, Iquitos, 28 de Julio y Brasil. La ruta 406 llegará solo hasta la avenida Miguel Grau para luego retornar por Carlos Zavala.

llegará solo hasta la avenida Miguel Grau para luego retornar por Carlos Zavala. El servicio 412 recortará su ruta hasta Conde Superunda y Callao, retornando por la avenida Tacna.

AeroDirecto Centro

Los servicios hacia el Aeropuerto Jorge Chávez iniciarán en Emancipación (a la altura del jirón Chancay) y seguirán por la plaza Ramón Castilla, Argentina, Ramón Cárcamo y Óscar R. Benavides. El retorno incluirá Tingo María, Zorritos, Ramón Cárcamo, Argentina, Ramón Castilla, Oroya, Huancavelica, Tacna y Emancipación.

Transporte regular

Las unidades tradicionales podrán circular por rutas alternas habilitadas, entre ellas las avenidas 28 de Julio, José Gálvez, Miguel Grau, Bolivia, Guzmán Blanco, Bausate y Meza, Iquitos, Paseo de la República, Alfonso Ugarte y Caquetá.