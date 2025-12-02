¿Piensas subirte a un bus turístico?: Esto es lo que debes verificar. (Foto: Shutterstock)
, botiquín, extintor operativo, llanta de repuesto, conos y cinturones en todos los asientos.

Tras el accidente donde un hincha del equipo brasileño Palmeiras falleció tras caer de un bus turístico y, en el marco de la campaña “Cultura Bus”,

Luis Rivera, subdirector de Fiscalización de la ATU, mencionó que al ingresar a la unidad debe visualizarse la cartilla informativa emitida por la entidad con los datos del conductor y el vehículo, donde se deberán estar sus datos personales (nombre, DNI y foto).

Por otro lado, la entidad indicó que los usuarios también pueden verificar en línea () si un vehículo está autorizado ingresando la placa. Además, también podrán comprobar si el conductor está habilitado digitando su número de documento de identidad en la .​

, ubicados en diferentes puntos de Miraflores y el Cercado de Lima, desde donde operan las unidades autorizadas.

Finalmente, para brindar el servicio de transporte turístico.​

Luis Rivera, subdirector de Fiscalización de la ATU, mencionó que al ingresar a la unidad debe visualizarse la cartilla informativa con los datos del conductor y el vehículo. Foto: ATU.
