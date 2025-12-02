La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) precisó que los autobuses turísticos formales deben cumplir requisitos técnicos y de seguridad como pisos antideslizantes, botiquín, extintor operativo, llanta de repuesto, conos y cinturones en todos los asientos.

Tras el accidente donde un hincha del equipo brasileño Palmeiras falleció tras caer de un bus turístico y, en el marco de la campaña “Cultura Bus”, la entidad también precisó que otros detalles se deben verificar al abordar estos vehículos.

Luis Rivera, subdirector de Fiscalización de la ATU, mencionó que al ingresar a la unidad debe visualizarse la cartilla informativa emitida por la entidad con los datos del conductor y el vehículo, donde se deberán estar sus datos personales (nombre, DNI y foto).

Por otro lado, la entidad indicó que los usuarios también pueden verificar en línea (ingresando a este link) si un vehículo está autorizado ingresando la placa. Además, también podrán comprobar si el conductor está habilitado digitando su número de documento de identidad en la plataforma correspondiente.​

Actualmente existen nueve paraderos formales para el servicio turístico en Lima, ubicados en diferentes puntos de Miraflores y el Cercado de Lima, desde donde operan las unidades autorizadas.

Finalmente, la ATU informó que hay 340 unidades habilitadas, 185 operadores autorizados y 239 conductores con permisos y certificaciones vigentes para brindar el servicio de transporte turístico.​