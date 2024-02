El debate de este tipo de vehículos volvió a abordarse a fines de enero del presente año, cuando la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)- anunció que se iniciaría un procedimiento de nulidad de las autorizaciones otorgadas a empresas de transporte turístico que vienen prestando este tipo de servicio a pasajeros con buses panorámicos modificados que incumplen la normativa vigente.

¿Cuáles son los requisitos mínimos con los que debe contar un bus panorámico? Los ómnibus o bus panorámico, adicionalmente a los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte respecto a su categoría vehicular M3, deben cumplir como categorías técnicas mínimas lo siguiente: tener un motor posterior y una altura máxima de 4,3000 mm. Asimismo contar con suspensión neumática, frenos ABS, piso bajo con altura de primer piso: máximo 300 mm, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida , entre otros.

Al respecto, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, comentó que el Reglamento Nacional de Administración de Transporte fue modificado para optimizar las condiciones de seguridad de los buses panorámicos. El decreto supremo precisa que los vehículos panorámicos , pertenecientes a la categoría M3, deben contar con diseño y construcción original de fábrica, es decir, su carrocería y chasis no deben presentar modificaciones .

“Nos sorprende que la ATU, no solo en esta gestión sino la anterior, haya admitido tantas unidades vehiculares que han sido modificadas de coaster a dos pisos. Nosotros se lo advertimos a los que hacen esos servicios turísticos que no pueden trabajar así porque afectan la seguridad vial y la vida de las personas”, explicó en diálogo con Gestión.

Para Ojeda, la ATU debe ejecutar acciones basadas en el Reglamento modificado. Por ello, no se mostró a favor de un nuevo documento que regule este tipo de vehículos , y lo consideró como una “mala aplicación de la norma” en caso sea ejecutado.

Los vehículos panorámicos, pertenecientes a la categoría M3, deben contar con diseño y construcción original de fábrica. (Foto. ATU)

“¿Cuál es el reglamento primigenio? El Reglamento es donde está claramente establecido la prohibición de utilizar vehículos alterados modificados, alargados, cortados, si es que no hay autorización de la casa fabricante. Y ninguno de esos vehículos tiene autorización [...] Esto no es un problema de nulidad, es un problema de fiscalización directa porque la norma existe. La ATU tiene que aplicar la norma matriz”, mencionó.

“ Discrepo porque mientras la Sutran erradican estos vehículos, inmediatamente, ellos [la ATU ] están haciendo un procedimiento de nulidad que puede durar cuatro o cinco meses, y esos buses panorámicos van a seguir trabajando ”.

Ojeda dijo que de ocurrir un accidente, los responsables directos serán los funcionarios que vienen permitiendo el funcionamiento de estas unidades, que como se conoce operan, en su mayoría, en el Centro de Lima donde aún permiten viajes al Cerro San Cristóbal.

“El 80% de esos vehículos o son Hyundai County que es una coaster de 20 pasajeros y de un piso. Cómo va a crecer 3 a 4 metros más [de altura]. Los otros carros son Mitsubishi Fuso que son camiones”.

“No se puede transformar un carro si no hay una aprobación de la casa fabricante, Acá hay dos negligencias graves: Registros Públicos [Sunarp] de por qué inscribió estos vehículos con esas tarjetas de propiedad y de la ATU por permitir que sigan trabajando ”, agregó.

Nuevo jefe de la ATU debe priorizar tema

La medida de procedimiento de nulidad de las autorizaciones otorgadas a empresas de transporte turístico que prestan el servicio de transporte de pasajeros con buses panorámicos modificados, espera concretarse debido a que José Aguilar, presentó el pasado 6 de febrero su renuncia al cargo de titular de la ATU. De esta manera, aún se espera el nombramiento de un nuevo director ejecutivo de esta entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El presidente del Comité de Transporte Turístico de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Alberto Alegría, consideró que el nuevo titular de la ATU debe enfocarse en este tema. “Es inmediato que la persona que ingrese haga cumplir lo que se ha acordado que, en el más breve plazo se inicie la fiscalización de estos vehículos y se retiren del parque automotor ”.

Comentó a Gestión que desde Canatur enviaron cerca de 20 cartas a la anterior gestión de la ATU, liderada por María Jara, donde relevaban que los buses fueron modificados “en talleres clandestinos”. “Han cortado el chasis, lo han alargado y le colocan encima esta carrocería”.

“Un bus panorámico o cerrado no puede tener un motor delantero. Eso es una aberración. El motor siempre tiene que ser posterior. En el caso de bus panorámico necesitas el sistema de suspensión sea neumático con bolsas de aire. Entonces, en este tipo de vehículos, superiores a los tres metros noventa que tenemos y son ilegales, tienen un sistema de suspensión por muelles ni siquiera por amortiguadores”, explicó.

“La ATU tiene toda la relación enviado por la Sutran de los buses panorámicos que cumplen con las características y los ilegales desde el 2020. Mandamos cartas pidiendo retiro de las unidades porque MTC no publicaba la tabla de defectos técnicos y esos buses pueden seguir habilitándose en los centros de revisión técnica. Desde el 2017 de la tragedia hasta el 2024 no se ha hecho nada ”, remarcó.

Alegría informó que el MTC emitiría la tabla de interpretación de defecto de inspecciones técnicas vehiculares en marzo próximo . Sin embargo, mencionó que mientras se espera esta información las empresas formales se ven perjudicadas por la competencia ilegal.

Detalló, además, que a la fecha existen tres empresas formales que brindan este servicio de buses panorámicos y cuyos vehículos cumplen con las características. Entre ellas figuran Ticket & Technology Peru S.A.C. y Peruvision Group S.A.C . “Estos servicios ilegales han tomado toda la Alameda Chabuca Granda así como también la Plaza de Armas a vista y paciencia de las autoridades”.

Según Alberto Alegría de Canatur existen empresas turísticas cuyos buses panorámicos exponen la seguridad de los consumidores. (Foto: USI)

Mirabus: “El problema no es máquina, es el ser humano”

El gerente de la empresa Mirabus, Edgardo Reaño, criticó la anunciada medida que podría ejecutar la nueva jefatura de la ATU, respecto al servicio de transporte de pasajeros con buses panorámicos modificados. Señaló que en caso sus vehículos sean intervenidos presentaría a una acción de amparo. “No iremos a la justicia”, acotó.

“La ATU está siendo manoseada por gente inescrupulosa que no sabe dónde estar parada y los funcionarios no saben ni dónde están parados. Con cambios de Gobierno y funcionarios, cada equipo llega sabiendo menos, porque no hay una inspección eficaz”, dijo en declaraciones Gestión.

Reaño comentó parte de la modificación de los buses que usa en la flota de Mirabus. “ Compré chasis originales en Hyundai y mandé a fabricar mi bus acá. No con las condiciones de la ATU o el MTC [Ministerio de Transportes y Comunicaciones]. Ellos han modificado recién el reglamento”, apuntó.

No obstante, mencionó que, Mirabus tiene los únicos buses con dos puertas y rampa de acceso para personas con discapacidad. “Nos hemos quedado con cuatro buses como flota. Son originales y con motor posterior. En un bus de entran 83 turistas. Me he preocupado por todas las medidas de seguridad del carro. no tiene muelles. Tiene Soat, tiene extinguidores y GPS”.

Mirabus es una de las empresas que realiza transporte turístico de pasajeros. (Foto: Facebook)

“Los buses pasan por revisión técnica y tienen Soat, el problema no es la máquina, el problema es el ser humano . Esos carros corren a 90 kilómetros en la Costa Verde. Solo estamos en Lima: de Miraflores al Centro de Lima. Con cuatro buses que hacemos varias rutas con turistas nacionales y extranjeros. Tenemos choferes capacitados”.

Actualmente, en la empresa Mirabus trabajan alrededor de 14 personas y viene operando hace más de 10 años. Solo brindan paseos turísticos de Miraflores al Centro de Lima. El ticket promedio es de S/ 60 tanto para turista nacional como extranjero.

El g erente indicó que luego de la pandemia han reportado un crecimiento del 20%, y por ello, l a proyección para este año con este servicio de bus panorámico es llegar al 25%.

Finalmente, el gerente aclaró que no está a favor de la circulación de buses panorámicos que prestan el servicio de forma irregular. “No saco cara por los otros porque sí los carros son endebles, no resisten y tienen motor delantero, pero ¿por qué el MTC les ha dado tarjeta de circulación?”.

