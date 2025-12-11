La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) no descartó que los conductores de transporte público utilicen chalecos antibalas como medida de protección ante el aumento de amenazas y ataques armados por parte de delincuentes.

El presidente de la ATU, David Hernández, señaló que cualquier otra medida, la cual sea sugerida por la Policía Nacional del Perú (PNP) será tomada en cuenta.

“El tema de seguridad ciudadana lo lidera nuestra Policía Nacional y nosotros seguiremos sus recomendaciones. Si se plantea el uso de chalecos antibalas, por supuesto que lo tomaremos en cuenta”, afirmó Hernández.

El funcionario también precisó que la institución que preside está comprometida con apoyar todas las acciones para proteger a los operadores del servicio, quienes sufren constantes amenazas de redes de extorsionadores.

Asimismo, remarcó que se aplicarán todas las medidas que propongan los especialistas en seguridad, refiriéndose al trabajo de inteligencia y prevención de la PNP.

Estas declaraciones se dieron en el contexto del aumento de ataques delictivos contra choferes, cobradores y empresas de transporte, algunas de las cuales han blindado sus unidades y han iniciado a utilizar chalecos antibalas por iniciativa propia.