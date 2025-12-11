ATU no descarta uso de chalecos antibalas por parte de conductores de transporte público. Fotos: Lenin Tadeo / @photo.gec
como medida de protección ante el aumento de amenazas y ataques armados por parte de delincuentes.

El presidente de la ATU, David Hernández,

“El tema de seguridad ciudadana lo lidera nuestra Policía Nacional y nosotros seguiremos sus recomendaciones. Si se plantea el uso de chalecos antibalas, por supuesto que lo tomaremos en cuenta”, afirmó Hernández.

El funcionario también precisó que , quienes sufren constantes amenazas de redes de extorsionadores.

Asimismo, , refiriéndose al trabajo de inteligencia y prevención de la PNP.

Estas declaraciones se dieron en el contexto del y han iniciado a utilizar chalecos antibalas por iniciativa propia.

El presidente de la ATU, David Hernández, señaló que cualquier medida que sea sugerida por la PNP será tomada en cuenta. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
