En el marco de la delegación de facultades aprobada por el Congreso, por iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el Gobierno dispondrá la modificación del Código Procesal Penal para autorizar la revisión de equipos informáticos en flagrancia delictiva.

Esta norma autorizará al Ministerio Público y a la Policía Nacional la revisión, extracción de información y análisis de equipos informáticos hallados en flagrancia delictiva o en los establecimientos penitenciarios, por la comisión de los delitos de extorsión, sicariato o secuestro.

Asimismo, se regulará el procedimiento inmediato de deslacrado, extracción y análisis de muestras de estos equipos informativo o terminales móviles.

Con esta modificación normativa, se accederá de manera inmediata a evidencia delictiva contenida en equipos informáticos y celulares, sin necesidad de autorización judicial, lo que permitirá identificar presuntos autores y posibles víctimas.