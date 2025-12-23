Lima espera con ansias la interconexión del Metropolitano y la Línea 1 del Metro, las dos columnas vertebrales del transporte masivo de la capital. El enlace entre las estaciones Central (Metropolitano) y Grau (Línea 1) estaría listo en abril del 2026 y se hará mediante el acondicionamiento de la Nueva Vía Expresa Grau, actualmente en remodelación.

En entrevista con la Agencia Andina, Lech Espinoza Arteaga, gerente de Infraestructura de Emape, dijo que actualmente unas 22,000 personas usan al día la Estación Central del Metropolitano, mientras que en la estación Grau del Metro, otras 5,000. “Entonces, hay gran demanda para ingresar al Centro de Lima que no está siendo atendida”, declaró.

Con la interconexión de ambos servicios de transporte, el tiempo de viaje de Carabayllo, en el norte de Lima, hasta el Villa El Salvador, al sur, será de solo 45 minutos. Sin embargo, el beneficio no será solo para quienes deben cruzar Lima, sino también para los que van a lugares específicos de Cercado y La Victoria, como el Mercado Central y Gamarra.

Y es que la intervención de la Nueva Vía Expresa Grau contará con cuatro paraderos para el Metropolitano: Abancay, Andahuaylas, Parinacochas y Nicolás Ayllón, donde los pasajeros podrán bajarse para acceder a dos de las zonas comerciales más concurridas de la capital, o abordar el servicio para retornar a sus viviendas desde estos puntos.

Avance de la vía de interconexión

Espinoza Arteaga detalló que la Nueva Vía Expresa Grau tiene una extensión de 2.8 kilómetros, beneficiará a 2 millones de usuarios y tiene un avance total del 66%.

Con relación a la construcción de los paraderos que tendrá esta vía, el funcionario señaló que Abancay tienen un avance de 90% y Andahuaylas, 95%. Estas estaciones, ubicadas en el desnivel de la vía, tendrán dos pisos que se conectarán con ascensores y escaleras.

El paradero Nicolás Ayllón será el que permitirá la interconexión del Metropolitano con la Línea 1 del Metro, para que los pasajeros se dirijan a Villa el Salvador o a San Juan de Lurigancho. “Acá va a existir una estación de transferencia sin que el usuario tenga que salir al exterior”, dijo.

No obstante, para acceder a ambos servicios será necesario emplear tarjetas de transporte diferenciadas, ya que Metropolitano y Línea 1 están concesionadas a operadores distintos.

Datos: