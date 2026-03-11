Más de 1.2 kilómetros de la vía Tingo - Chachapoyas resultaron inundadas tras el desborde del río Utcubamba a causa de un deslizamiento provocado por una lluvia intensa en la región Amazonas. (Foto: Difusión)
Más de 1.2 kilómetros de la vía Tingo - Chachapoyas resultaron inundadas tras el desborde del río Utcubamba a causa de un deslizamiento provocado por una lluvia intensa en la región Amazonas. (Foto: Difusión)
Las lluvias intensas que se registran en Amazonas continúan causando daños en diversas zonas de la región. La fuerte precipitación pluvial que afectó el martes 10 de marzo a la provincia de Luya provocó un deslizamiento que generó el embalse del río Utcubamba y que derivó en el desborde del afluente inundando 1.2 kilómetros de la carretera Tingo - Chachapoyas.

Según el reporte preliminar del COER Amazonas,

Asimismo, se reporta la afectación de aproximadamente tres hectáreas de cultivos transitorios, principalmente de maíz y papa, lo que impacta los medios de vida de algunas familias de la zona.

También se indica que el parador turístico Ruinas de Silic y el Tambo comunitario Michinoque se encuentran en riesgo, aunque sin afectación directa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó la emergencia causada por el deslizamiento y embalse del río Utcubamba, interrumpiendo el tránsito vehícular en la ruta Bajo Tingo - Golomia.

Ante esta situación, la Municipalidad Distrital de Tingo activó su Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres y realizó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), registrando la emergencia en el sistema Sinpad.

Por su parte, el Gobierno Regional Amazonas, a través del COER, mantiene el monitoreo permanente de la emergencia y viene coordinando acciones interinstitucionales para la atención del evento.

Como parte de la respuesta inmediata, se dispuso el traslado de maquinaria pesada (excavadora hidráulica) para realizar trabajos de limpieza, encauzamiento y liberación del cauce del río Utcubamba, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevas inundaciones y restablecer la transitabilidad en la vía afectada.

Las autoridades exhortaron a la población que vive en las márgenes del río Utcubamba a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de prevención mientras continúan las labores de atención y monitoreo de la emergencia.

