Lluvias en la costa. (Foto: Andina)
Entre este martes 10 y el jueves 12 de marzo, se esperan lluvias, de moderada a fuerte intensidad, tanto en la sierra como en la selva, acompañadas de descargas eléctricas, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

respectivamente. Se presentarán ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h.

Además, se esperan lluvias localizadas de moderada a fuerte intensidad en la costa de Tumbes y costa interior de Piura.

El martes 10 de marzo se esperan acumulados pluviales entre los 20 y 50 mm/día en la costa de Tumbes y Piura, entre 12 y 40 mm/día en la sierra norte, entre 10 y 30 mm/día en la sierra centro y valores entre 10 y 25 mm/día en la sierra sur.

Lluvias en la selva

En cuanto a lluvias en la selva, el Senamhi pronostica que estarán acompañadas de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h.

Para mañana se estiman acumulados de lluvia cercanos a los 80 mm/día en la selva norte, valores próximos a los 60 mm/día en la selva centro y cercanos a los 75 mm/día en la selva sur.

Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, son los departamentos en alerta.

Consejos del Indeci

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, debido a que pueden presentarse deslizamientos y huaicos.

Igualmente, aconseja verificar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, se recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

