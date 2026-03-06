Lluvias en Arequipa. (Foto: AFP)
Lluvias en Arequipa. (Foto: AFP)
En lo que va del presente año, las intensas lluvias y sus consecuencias han producido el fallecimiento de 54 personas, informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero.

De estos casos,

En cuanto al impacto dañino de las lluvias e inundaciones en lo que va del año 2026, Vásquez refirió que los departamentos más afectados son Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Arequipa.

Emergencias en zonas rurales

Las emergencias reportadas a Indeci por estas precipitaciones intensas suman 1,892, registrándose la mayoría de ellas (986) en Cajamarca, en Huancavelica (271), Arequipa (266), Ayacucho (263) y Apurímac (227).

En declaraciones a la Agencia Andina, Vásquez señaló que las emergencias más notorias se han dado en las zonas urbanas de Arequipa, mientras que las que se registraron en Cajamarca afectaron a caseríos alejados y zonas rurales, por lo que no han resultado igual de llamativas que las de la ciudad blanca.

“La atención se ha concretado en Arequipa porque se trató de una torrentera que no se activaba en muchos años y que ha causado un gran impacto social”, apuntó.

En total, las lluvias han dejado 13,917 personas damnificadas y a 139,233 afectadas, señaló también el jefe del Indeci. En cuanto a las viviendas de las zonas en emergencia, 946 han sido destruidas y 5,241 quedaron inhabitadas.

Las estadísticas del Indeci y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional dan cuenta también que 36 aulas de colegios han quedado destruidas, al igual que 85 establecimientos de salud.

Con respecto a la ganadería y la agricultura, 15,183 animales se perdieron y 1,144 hectáreas de cultivo corrieron igual suerte.

