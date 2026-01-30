La Superintendencia Nacional de Migraciones habilitará más 65,000 citas de pasaporte electrónico a nivel nacional para febrero, que estarán disponibles en los 30 puntos de atención, ubicados en 20 regiones y la Provincia Constitucional del Callao. La cifra se incrementa en 31.75% con relación a las citas otorgadas el mes anterior.

Al respecto, el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares Ramírez, señaló que esta ampliación responde al compromiso institucional de atender oportunamente la demanda ciudadana. “Estamos incrementando de manera sostenida la oferta de citas a nivel nacional para que los ciudadanos puedan obtener su pasaporte de forma segura, ordenada y sin intermediarios”, destacó.

Los usuarios pueden reservar su cita de manera rápida y sencilla sin que requieran contratar a terceras personas que podrían poner en riesgo su información personal. Recuerda seguir las siguientes indicaciones para tramitar el documento de viaje.

Para iniciar el trámite, tienen que hacer el pago de S/ 120.90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe, utilizando el código 01810 y registrando el DNI del beneficiario. Luego tendrán que reservar una cita en la web o de forma presencial.

Los ciudadanos deben tener en cuenta que los horarios de las citas pueden variar de acuerdo a las sedes de la entidad y para elegir el más adecuado deben revisar la web.

Más de 780,000 pasaportes emitidos en el 2025

Migraciones emitió más de 780 000 pasaportes electrónicos en 2025 en todo el país. Esto permitió superar por tercer año consecutivo las cifras anuales de expedición del documento de viaje desde que se empezó a brindar este servicio hace 10 años.

Del total de documentos de viaje emitidos, la Agencia de Atención al Ciudadano Surco, ubicada dentro del C.C. Jockey Plaza, superó a todas las sedes en el país. Mientras que Arequipa, Trujillo y Chiclayo fueron las localidades del interior con más emisiones.

De esta manera, se atendió la demanda ciudadana y, además, se garantiza el servicio para el 2026 y parte del 2027 con la llegada de 400 000 libretas de pasaporte en diciembre pasado, que se sumaron a las que se encuentran en la bóveda de la entidad.