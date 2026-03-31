El Seguro Social de Salud (EsSalud) declaró el estado de alerta amarilla en todos sus establecimientos a nivel nacional con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios esenciales y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias que se presenten con motivo de las festividades por Semana Santa.
La disposición, que regirá los días jueves 2 y viernes 3 del presente mes, busca optimizar la atención frente a eventos adversos. En ese contexto se ha dispuesto la adopción de diversas medidas orientadas a garantizar la operatividad de los servicios de salud en las redes prestacionales y asistenciales a nivel nacional.
En ese sentido, la Gerencia Central de Operaciones dispuso que el personal asistencial -tanto los programados como los de retén- permanezca en sus puestos. Con ello, se garantiza la fluidez de la atención en las diversas redes prestacionales del país, evitando cualquier interrupción en el servicio.
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También se ha ratificado el funcionamiento continuo de las áreas críticas, tales como Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), centros obstétricos y quirúrgicos, bancos de sangre y servicios de emergencia, de acuerdo con el nivel resolutivo de cada establecimiento.
De igual manera, se ordenó la actualización del abastecimiento de recursos esenciales, incluyendo medicamentos, camas hospitalarias, ambulancias y otros insumos necesarios para afrontar cualquier eventualidad.
Esta medida permitirá garantizar el adecuado procesamiento de muestras, el mantenimiento de equipos y la provisión oportuna de bienes y servicios en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) del país.
Finalmente, el Seguro Social mantendrá activos sus sistemas de comunicación y transporte las 24 horas del día. El monitoreo será constante en todas las redes prestacionales del país, con el fin de reportar incidentes en tiempo real y actuar de inmediato.