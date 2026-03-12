El Poder Ejecutivo designó a Luis Rosales Pereda como nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), según norma publicada este jueves en el diario oficial El Peruano.

La Resolución Suprema N.° 006-2026-TR establece que Rosales Pereda asumirá el cargo como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud, órgano encargado de establecer la política institucional de la entidad y supervisar su aplicación, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27056 – Ley de Creación del Seguro Social de Salud y su reglamento.

La resolución también acepta la renuncia de Segundo Cecilio Acho Mego al cargo de presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

Acho Mego había sido designado en el puesto mediante la Resolución Suprema N° 003-2025-TR. En la norma, el Ejecutivo le expresa su agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión.

La norma lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fausto Fernández Cáceres.