EsSalud. (Foto: Difusión)
El Poder Ejecutivo designó a Luis Rosales Pereda como nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), según norma publicada este jueves en el diario oficial El Peruano.

La establece que Rosales Pereda asumirá el cargo como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud, órgano encargado de establecer la política institucional de la entidad y supervisar su aplicación, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27056 – Ley de Creación del Seguro Social de Salud y su reglamento.

La resolución también acepta la renuncia de Segundo Cecilio Acho Mego al cargo de presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

Acho Mego había sido designado en el puesto mediante la Resolución Suprema N° 003-2025-TR. En la norma, el Ejecutivo le expresa su agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión.

La norma lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fausto Fernández Cáceres.

