Segundo Acho Mego renunció a la presidencia de EsSalud. (Foto: EsSalud)
en medio de una crisis de desabastecimiento de medicamentos en la institución.

, según fuentes del sector. Por otro lado, el portal Salud con Lupa también confirmó la renuncia.

Con esta salida, EsSalud suma diez presidentes ejecutivos en 5 años, lo que evidencia una marcada inestabilidad en su conducción.

, firmada por la presidenta Dina Boluarte y el entonces ministro de Trabajo, Daniel Maurate.

LEA TAMBIÉN: Cartel de laboratorios: Indecopi impone las multas, ¿qué sigue para las empresas?

Posible reemplazo

Tras la renuncia, e

Según fuentes cercanas al proceso, Rosales Pereda habría sido escogido luego de superar a otros dos postulantes que también estaban entre las principales opciones para liderar la institución.

LEA TAMBIÉN: ¿Es suficiente el sistema de salud peruano?

Uno de estos candidatos fue Aurelio Orellana Vicuña, actual gerente general del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, uno de los principales establecimientos del sistema de seguridad social. En tanto, otro aspirante fue Christian Rafael Miranda Orrillo, gerente de la Red Prestacional Almenara.

Finalmente, tras las evaluaciones internas, las autoridades se habrían inclinado por Rosales Pereda, cuyo nombramiento aparece como el siguiente paso en la conducción de la institución.

