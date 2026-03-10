Segundo Cecilio Acho Mego renunció al cargo de presidente ejecutivo de EsSalud en medio de una crisis de desabastecimiento de medicamentos en la institución.

La renuncia ocurrió después de que fuera convocado de urgencia al Ministerio de Trabajo, donde se le pidió formalmente que dejara el puesto, según fuentes del sector. Por otro lado, el portal Salud con Lupa también confirmó la renuncia.

Con esta salida, EsSalud suma diez presidentes ejecutivos en 5 años, lo que evidencia una marcada inestabilidad en su conducción.

Acho Mego fue nombrado presidente ejecutivo de EsSalud en marzo de 2025 mediante la Resolución Suprema 003-2025-TR, firmada por la presidenta Dina Boluarte y el entonces ministro de Trabajo, Daniel Maurate.

Posible reemplazo

Tras la renuncia, el Gobierno evalúa nombrar como nuevo titular del seguro social a Luis Rosales Pereda, quien asumiría el cargo en los próximos días.

Según fuentes cercanas al proceso, Rosales Pereda habría sido escogido luego de superar a otros dos postulantes que también estaban entre las principales opciones para liderar la institución.

Uno de estos candidatos fue Aurelio Orellana Vicuña, actual gerente general del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, uno de los principales establecimientos del sistema de seguridad social. En tanto, otro aspirante fue Christian Rafael Miranda Orrillo, gerente de la Red Prestacional Almenara.

Finalmente, tras las evaluaciones internas, las autoridades se habrían inclinado por Rosales Pereda, cuyo nombramiento aparece como el siguiente paso en la conducción de la institución.