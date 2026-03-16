La Contraloría General de la República informó que inicio una investigación a la comisión que presuntamente favoreció al consorcio que tendría vínculos con al padre de la conductora de televisión Brunella Horna, que obtuvo un contrato con Essalud para brindar servicio de alimentación en el Hospital II Luis Heysen Inchaustegui de Chiclayo.

A través de un oficio enviado al presidente ejecutivo de Essalud, Luis Rosales, informó del inicio del proceso de recopilación de información sobre el concurso público y la contratación del servicio en dicho nosocomio. El documentos está fechado 16 de marzo de 2026 en el distrito de Jesús María.

Para ello se designó al equipo de recopilación, que estará conformado por Flor de María Mendoza Beoutis (supervisora), Grecia Joselyne Amorós Ángeles (jefa de comisión), Giuliano Nicola Terrones Tello y Janet Elvira Escobar Escobar (integrantes). “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

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De acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder se registró un contrato de EsSalud por 2 millones 103 mil 442 soles para el servicio de alimentación del Hospital II Luis Heysen Inchaustegui, en Chiclayo,. Este fue adjudicado a una empresa que tendría vínculos con la familia de Brunella Horna, nuera del candidato presidencial César Acuña.

De acuerdo con el reportaje, en abril de 2025 el Consorcio del Norte fue adjudicado con un contrato por S/2 millones 103 mil 442 para encargarse de la compra de insumos, preparación y traslado de alimentos destinados a pacientes hospitalizados en ese establecimiento de salud. El servicio tiene una duración de 12 meses.

El programa indicó que dentro del consorcio participa la empresa Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C., cuya representante es Magna Sánchez Terán. Según la investigación periodística, el número telefónico consignado por esta compañía en registros vinculados a contrataciones públicas estaría asociado a Gustavo Horna Novoa, padre de Brunella Horna.

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El reportaje también mostró imágenes y registros en redes sociales en los que Sánchez aparece junto a integrantes de la familia Horna, entre ellos Jessica y Karina Horna, además de Adolfo Horna. Según el programa, la representante del consorcio negó en un primer momento tener vínculo con esa familia y afirmó no recordar haber tenido contratos con Essalud.

Richard Acuña. (Foto: GEC)

Richard Acuña se pronuncia

“Cuando un proyecto político crece, también aparecen los ataques de quienes nunca aceptaron que mi padre represente una verdadera alternativa para los provincianos que, con trabajo y esfuerzo, buscamos salir adelante. El reportaje de Cuarto Poder intenta vincularme con presuntos contratos sobre los que no tengo ningún tipo de conocimiento”, expresó Richard Acuña esposo de Horna.

Por ello, dijo que solicita que todo se investigue de inmediato y con total transparencia. “Si hubiera responsables, que asuman las consecuencias.No tengo nada que ocultar. La verdad se impondrá y APP seguirá firme frente a estas acusaciones”, anotó.