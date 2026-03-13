La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, continúa reuniéndose con las bancadas congresales previo al voto de confianza que solicitará al Congreso la próxima semana.

Miralles se reunió con la bancada de Fuerza Popular en el Congreso en busca de respaldos políticos. Tras el encuentro, señaló que la reunión fue cordial y que sirvió para explicar los principales lineamientos del plan de gestión del Gobierno para los próximos meses.

“Nos hemos comprometido a trabajar juntos este plan que hemos presentado hoy”, declaró Miralles a la prensa.

La premier precisó que participaron en la reunión voceros y varios congresistas de Fuerza Popular, ante quienes se expuso la agenda del Ejecutivo hasta julio.

Asimismo, informó además que, en la reunión, el ministro del Interior expuso las medidas inmediatas del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Entre esas medidas, resaltó la incorporación de más de 5,700 policías los días 18 y 19 de marzo y el próximo inicio del proceso de contratación de cámaras de seguridad para los autobuses.

Reunión con APP

La presidenta del Consejo de Ministros también se reunió con parlamentarios de Alianza Para el Progreso (APP), como parte de estas rondas de diálogo previo al voto de confianza.

En este encuentro, Miralles informó a APP sobre los ejes de acción del gobierno de José María Balcázar.

La PCM precisó que la reunión con APP se dio en el marco del diálogo democrático y que Miralles compartió los ejes del Gobierno de transición para atender las principales urgencias nacionales del país.