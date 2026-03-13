Miralles busca apoyo en Fuerza Popular y APP antes del voto de confianza. Foto: PCM.
Miralles busca apoyo en Fuerza Popular y APP antes del voto de confianza. Foto: PCM.
que solicitará al Congreso la próxima semana.

Miralles se reunió con la bancada de Fuerza Popular en el Congreso en busca de respaldos políticos.

“Nos hemos comprometido a trabajar juntos este plan que hemos presentado hoy”, declaró Miralles a la prensa.

, ante quienes se expuso la agenda del Ejecutivo hasta julio.

Asimismo, informó además que, en la reunión, el ministro del Interior expuso las medidas inmediatas del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana.

y el próximo inicio del proceso de contratación de cámaras de seguridad para los autobuses.

Reunión con APP

La presidenta del Consejo de Ministros también se reunió con parlamentarios de Alianza Para el Progreso (APP), como parte de estas rondas de diálogo previo al voto de confianza.

En este encuentro,

La PCM precisó que la reunión con APP se dio en el marco del diálogo democrático y que Miralles compartió los ejes del Gobierno de transición para atender las principales urgencias nacionales del país.

La premier continúa reuniéndose con las bancadas del Congreso para exponer su plan de gestión y las medidas de seguridad, en busca de respaldos antes del voto de confianza. Foto: PCM

