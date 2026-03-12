Son 12 los partidos políticos que postulan a la presidencia de la República que proponen, en mayor medida, propuestas populistas, identificó el BBVA Research, a partir de un análisis de sus planes de gobierno.

De igual manera, su revisión halló que 11 candidatos se centran en medidas “antimercado” o “proEstado” .

Esta situación apuntó que alrededor de siete partidos políticos se ubican en el que sería el cuadrante más “antimercado” y populista. En contraparte, en la parte más “promercado” e institucional se ubican alrededor de 16 candidatos [cuadro de resultados al final de la nota].

Si bien el análisis no muestra puntualmente dónde se ubica cada candidato, Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, resaltó que, en general, se encuentra que en mayor o menor grado el populismo está presente en los planes de gobierno.

“Con este escenario se asume que quien ganará será un candidato moderado, que no va a afectar la conducción macroeconómica general que hemos visto en las últimas dos o casi tres décadas en Perú. Entonces, no generaría un mayor ruido en ese sentido”, valoró.

Sin embargo, está latente “algún grado de incertidumbre” sobre lo que el candidato ganador pueda implementar finalmente.

En esta línea, Perea agregó que hay planes de gobiernos de ciertos candidatos que se declaran “promercado”, pero tienen matices populistas .

En el ámbito del populismo, el economista observó que encontraron algunas medidas orientadas, principalmente, al gasto público.

“Encontramos medidas de creación de empleo, bonos y similares por el lado fiscal. Para sintetizarlo, hablamos de más laxitud fiscal. Aunque es necesario ser cuidadosos con el gasto público”, apuntó.

Un segundo aspecto que resaltó Perea fue que alrededor de siete partidos buscan, según sus planes, cambios constitucionales, puntualmente enfocados en una asamblea constituyente . “Es un tema delicado porque genera incertidumbre”, sostuvo.

Fuente: BBVA Research y planes de gobierno.

Detalles técnicos:

Para el puntaje sobre si un plan es “proEstado” o “promercado” se utiliza ChatGPT 5.2 y Notebook LM para evaluar planes en aspectos como: rol del Estado, política fiscal, tributación, regulación y mercado laboral, apertura externa, y manejo de recursos naturales. Se utiliza un prompt para calificar los planes en esas dimensiones. Se realizaron ejercicios de robustez.

Para determinar el puntaje de populismo se utiliza ChatGPT 5.2 y Notebook LM, y se evalúan tres dimensiones: i) discursiva (narrativa “pueblo vs élite”, tono anti-institucional, “ellos vs nosotros”), programática (promesas maximalistas simplificadas y poco viables) e institucional (respeto o debilitamiento de contrapesos democráticos). Cada una mide el grado en que el plan presenta rasgos típicos del populismo sin confundirlos con su orientación ideológica.