Universidad Tecnológica Intercultural de Pomata fue aprobada en segunda instancia por el Congreso. Foto: Andina
El Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación,, la cual se ubica en la provincia de Chucuito, Puno. El dictamen fue exonerado para su segunda votación, por lo que ahora deberá ser remitido al Ejecutivo.

Segundo Montalvo Cubas, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, reiteró que

El legislador precisó que la casa de estudios desarrollará escuelas profesionales vinculadas a actividades esenciales de la región puneña, como ingeniería industrial, pesquera, agropecuaria, textil, entre otras.

En tanto, Edwin Martínez (Acción Popular) señaló que la infraestructura de la universidad ya existe, pero se necesita “sanear la formalización” para que los jóvenes de Pomata, Chucuito y otras localidades aledañas puedan integrarse.

A pesar del déficit fiscal y la falta de criterios técnicos, el Congreso se caracteriza por aprobar la creación de universidades nacionales. Foto: Andina

“La manera más sutil de lograr la transformación de los pueblos es invertir en educación”, dijo.

En tanto, Guido Bellido (Podemos Perú) mencionó que “hay que darle la oportunidad a quien quiere estudiar”,

