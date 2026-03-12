Según especialistas, más del 98% de los colegios públicos tiene capacidad instalada inadecuada.
Según especialistas, más del 98% de los colegios públicos tiene capacidad instalada inadecuada.
Únete a nuestro canal
Newsletter educación
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

La crisis de la educación en el Perú no solo se mide por los resultados académicos. También se refleja en el estado de los colegios donde estudian millones de niños y adolescentes. Infraestructura deteriorada, servicios básicos deficientes y diseños escolares obsoletos conforman un panorama que especialistas y autoridades coinciden en describir como crítico.

TE PUEDE INTERESAR

Citan al ministro de Educación para que sustente el por qué recomienda las clases virtuales
Mesa de partes presencial del Ministerio de Educación no atenderá del 9 al 13 de marzo
Confiep advierte que crisis del gas no debe afectar educación ni actividad productiva

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.