Este mes se inicia el año escolar en todo el país, pero en esta ocasión habrá más inconvenientes que de costumbre, debido al impacto de El Niño costero y a la falta de mantenimiento de la infraestructura educativa. Los centros educativos privados tienen la potestad de iniciar sus clases el 2, 9 o 16 de marzo, pero los estatales tienen fecha única: el 16 de marzo. Solamente en el caso de Arequipa, su Gerencia Regional de Educación postergó por una semana el retorno a las aulas de colegios privados que tenían programado hacerlo el lunes último, debido a las anomalías climáticas de días recientes. Los gobiernos regionales gestionan los servicios educativos en los departamentos.

La posibilidad de nuevos ciclos de lluvias podría alterar el cronograma en otros departamentos, como Piura. Pero el mayor riesgo es El Niño costero, en especial si tenemos en cuenta que los locales escolares no suelen ser prioridad cuando se trata de ejecutar trabajos de prevención básicos –como reforzamiento de techos y pisos, o mantenimiento de carpetas–. A fines de enero, la Contraloría desplegó un operativo de control en 1,166 colegios estatales a nivel nacional. Lo que halló no sorprende, lamentablemente: aulas inutilizables y deficiencias en infraestructura y servicios básicos, como baños. Por ejemplo, de los 190 centros educativos supervisados en Lima, 144 presentan problemas de infraestructura que podrían poner en riesgo la integridad de sus comunidades educativas.

Pero El Niño no traerá únicamente lluvias, deslizamientos y desbordes, más el colapso de redes de alcantarillado y calles convertidas en lodazales, sino que la temperatura atmosférica podría alcanzar niveles extremos. Ya hay alertas de calor en numerosas partes del país, de modo que cabe preguntarse si los alumnos podrán concentrarse, en aulas que carecen de sistemas de ventilación, en zonas donde El Niño provoque niveles intensos de calor.

Otro riesgo es la calidad de la alimentación que el Estado provee a 4.2 millones de alumnos de colegios estatales. Tras la extinción del programa Qali Warma y de su efímero sucesor, Wasi Mikuna, debido a los múltiples escándalos de intoxicación de estudiantes e indicios de corrupción –que están siendo investigados–, el Gobierno de Dina Boluarte creó el Programa de Alimentación Escolar (PAE), aunque nunca cumplió su promesa de diseñar e implementar una nueva estrategia integral. Según La República, los contratistas del Midis, ministerio al que está adscrito el PAE, han alertado que se están replicando los problemas de los dos programas previos.