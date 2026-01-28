El Ministerio de Educación (Minedu) destinará S/ 813 millones para financiar, desde marzo de este año, el pago de asignaciones temporales y bonificaciones a más de 200,000 docentes y auxiliares de educación que laboran en condiciones especiales en todo el país. La medida busca reconocer el trabajo que realizan en zonas alejadas y de mayor complejidad.

Las asignaciones por ruralidad oscilan entre S/ 70 y S/ 500 mensuales, dependiendo de la distancia de la institución educativa respecto de la capital de la provincia urbana más cercana. A ello se suma una bonificación de S/ 300 para quienes laboran en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y de S/ 100 para los que trabajan en zonas de frontera.

LEA TAMBIÉN: Minedu anuncia inicio de proceso de contratación de auxiliares de educación 2026

Además, los docentes y auxiliares perciben montos adicionales según el tipo de institución educativa: S/ 200 en escuelas unidocentes, S/ 140 en multigrado y S/ 50 en instituciones bilingües. En el caso de docentes de Educación Intercultural Bilingüe que acrediten dominio de lengua originaria, se contempla un pago adicional de S/ 100.

En conjunto, los docentes pueden recibir hasta cinco asignaciones mensuales adicionales a su remuneración íntegra mensual, mientras que los auxiliares pueden acceder hasta a cuatro. Estas asignaciones buscan compensar las condiciones particulares en las que desempeñan sus funciones y reconocer el esfuerzo adicional que implica garantizar el servicio educativo en contextos rurales y dispersos.

El sector aprobó seis padrones oficiales que incluyen el listado de instituciones educativas ubicadas en zonas rurales, de frontera y en el VRAEM.

Mediante la Resolución Ministerial N.° 037-2026-MINEDU, el sector aprobó seis padrones oficiales que incluyen el listado de instituciones educativas ubicadas en zonas rurales, de frontera y en el VRAEM; así como escuelas unidocentes, multigrado y bilingües, además del padrón de docentes que acreditan dominio de lengua originaria.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que estas asignaciones forman parte de una política sostenida de reconocimiento al trabajo docente en contextos de mayor complejidad.

Los padrones oficiales pueden ser consultados en el portal del Ministerio de Educación, en la sección de Reforma Magisterial.