A nivel global, hacia 2030 se necesitarán 44 millones de nuevos docentes para garantizar la educación básica universal. (Foto referencial: Freepik)
En el , el Perú enfrenta un escenario de cambios profundos, marcado por avances, pero también por brechas persistentes. El Ceplan advierte que asegurar una educación equitativa y de calidad exigirá decisiones estratégicas en los próximos años.

A nivel global, hacia 2030 se necesitarán 44 millones de nuevos docentes para garantizar la educación básica universal. En el Perú, entre 2012 y 2024 se incorporaron más de 116 mil , sobre todo en inicial, ampliando la cobertura.

Sin embargo, el reto no es solo sumar docentes, sino garantizar buenas condiciones laborales, formación continua y permanencia en la carrera pública magisterial para sostener la calidad educativa.

También se observa un mayor nivel educativo en la población. Aunque , el Perú ha incrementado la culminación escolar y el acceso a educación superior, pese a brechas territoriales y sociales.

La Esperanza de Vida Escolar llegó a 14,5 años en 2024, superando niveles prepandemia. No obstante, persisten diferencias entre zonas urbanas y rurales, lo que evidencia desigualdad en el acceso.

La inversión pública sigue siendo clave. Para 2026, el Gobierno ha destinado S/ 48.707 millones al sector , el 18,9 % del presupuesto nacional, cifra superior a la del 2025 y por encima del promedio regional.

El 64% de estos recursos será ejecutado por gobiernos regionales y locales, priorizando mejoras salariales docentes e infraestructura, en una apuesta por cerrar brechas en calidad y cobertura.

A la par, persisten desafíos en transformación digital y aprendizajes. Las limitaciones en alfabetización digital y los resultados aún insuficientes en matemática y lectura confirman la urgencia de políticas integrales y sostenidas para preparar al sistema educativo frente al futuro.

