En el Día Internacional de la Educación, el Perú enfrenta un escenario de cambios profundos, marcado por avances, pero también por brechas persistentes. El Ceplan advierte que asegurar una educación equitativa y de calidad exigirá decisiones estratégicas en los próximos años.

A nivel global, hacia 2030 se necesitarán 44 millones de nuevos docentes para garantizar la educación básica universal. En el Perú, entre 2012 y 2024 se incorporaron más de 116 mil maestros, sobre todo en inicial, ampliando la cobertura.

Sin embargo, el reto no es solo sumar docentes, sino garantizar buenas condiciones laborales, formación continua y permanencia en la carrera pública magisterial para sostener la calidad educativa.

También se observa un mayor nivel educativo en la población. Aunque ningún país universalizaría la secundaria al 2030, el Perú ha incrementado la culminación escolar y el acceso a educación superior, pese a brechas territoriales y sociales.

La Esperanza de Vida Escolar llegó a 14,5 años en 2024, superando niveles prepandemia. No obstante, persisten diferencias entre zonas urbanas y rurales, lo que evidencia desigualdad en el acceso.

La inversión pública sigue siendo clave. Para 2026, el Gobierno ha destinado S/ 48.707 millones al sector Educación, el 18,9 % del presupuesto nacional, cifra superior a la del 2025 y por encima del promedio regional.

El 64% de estos recursos será ejecutado por gobiernos regionales y locales, priorizando mejoras salariales docentes e infraestructura, en una apuesta por cerrar brechas en calidad y cobertura.

A la par, persisten desafíos en transformación digital y aprendizajes. Las limitaciones en alfabetización digital y los resultados aún insuficientes en matemática y lectura confirman la urgencia de políticas integrales y sostenidas para preparar al sistema educativo frente al futuro.